Как избавиться от болезней и вредителей на папоротниках в домашних условиях

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатный папоротник — одно из самых красивых и декоративных растений, которое украсит любое помещение. Но для того, чтобы папоротник радовал своей пышной зеленью, важно соблюдать правильный уход. Эта статья расскажет, как создать условия, при которых папоротник будет чувствовать себя комфортно в вашем доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Папоротник

Преимущества и недостатки содержания папоротников в квартире

Преимущества:

Папоротники имеют высокие декоративные качества и прекрасно украшают интерьеры.

Они очищают воздух в помещении, увлажняя его, и помогают поглощать электромагнитные излучения от бытовых приборов.

Недостатки:

У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на споры папоротника.

Крупные растения выделяют углекислый газ ночью, что может вызвать головную боль, особенно если растение расположено в спальне.

Некоторые виды папоротников ядовиты, поэтому важно знать их свойства перед употреблением.

Виды домашних папоротников

Существует множество видов папоротников, подходящих для выращивания в домашних условиях. Рассмотрим несколько популярных:

Нефролепис - один из самых распространённых видов, который быстро очищает воздух и образует пышный куст.

- один из самых распространённых видов, который быстро очищает воздух и образует пышный куст. Птерис (орляк) - вид с необычными листьями, который популярен за свою неприхотливость. Разновидности включают Критский, Многонадрезный и Дрожащий.

- вид с необычными листьями, который популярен за свою неприхотливость. Разновидности включают Критский, Многонадрезный и Дрожащий. Адиантум - папоротник с воздушными листьями, идеален для помещений с мягким климатом.

Как выбрать горшок и почву для папоротника

Почва для папоротников должна быть рыхлой, с кислой реакцией, хорошо впитывать воду. Для самостоятельного приготовления почвы используется смесь из листовой почвы, торфа, перегноя и песка. Горшок выбирайте в зависимости от размера растения: для крупных папоротников подойдёт устойчивый горшок, а для меньших — пластиковая ёмкость.

Особенности выращивания папоротника

Папоротники предпочитают яркое, но рассеянное освещение. Для этого подойдут восточные и западные окна, на которых они будут чувствовать себя комфортно. Оптимальная температура для большинства видов — от +17 до +23 °C. Зимой температура может опускаться до +14…+18 °C.

Как поливать папоротник

Папоротники любят влагу, но не терпят её избытка. Поливать нужно умеренно, когда верхний слой почвы подсох. Летом поливают чаще — до трёх раз в неделю, а зимой — 1-2 раза в неделю.

Подкормки папоротника дома

Папоротники нуждаются в подкормке в период активной вегетации (с апреля по октябрь). Используйте жидкие удобрения для комнатных растений, разводя их в два раза слабее указанной дозы.

Обрезка папоротника

Обрезку папоротников проводят по мере необходимости, удаляя сухие, пожелтевшие или больные листья. Это стимулирует рост новых побегов.

Болезни и вредители папоротников

Папоротники могут поражаться различными вредителями и болезнями. Основные вредители включают:

Белокрылки, мучнистый червец, тля — борются с ними с помощью инсектицидов.

Паутинный клещ и белые подуры — появляются при избыточном поливе и требуют корректировки режима полива.

Болезни, такие как гниение корней, серая гниль и антракноз, требуют немедленного вмешательства, включая сокращение поливов и обработку фунгицидами.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

