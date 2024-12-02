Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасны ли обычные свечи для здоровья человека?
Новые технологии сделают шоколад дешевле и доступнее
Жизнь на грани выживания при зарплате в 7 долларов — кубинские девушки охотятся на белых мужчин
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко
Кризис на логистической площадке в немецком Эссене усиливается
Хочется любоваться часами! Дизайнеры превратили старинный дом в футуристическую виллу
Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии
6 советов, как высушить живот без вреда для здоровья

Как распознать и избавиться от мучнистого червеца на ваших комнатных растениях

3:18
Садоводство

Мучнистый червец — это вредитель, который высасывает сок из растений, вызывая их ослабление и гибель. Основные признаки заражения — белый, похожий на вату налет и липкие выделения на листьях. При малом поражении вредителей можно убрать вручную и обработать листья раствором мыла.

Горшок на подоконнике
Фото: PxHere is licensed under CC0
Горшок на подоконнике

Однако в случае сильного заражения потребуется использовать химические или биологические препараты, такие как Актеллик, Актара, Фитоверм и другие. Важно не забывать обработать не только растение, но и место, где стоял горшок, чтобы избежать повторного заражения.

Как понять, что на комнатных растениях появился мучнистый червец

При заражении этим вредителем на листьях появляется липкий налет, похожий на вату. Это результат выделений, называемых падью, которые оседают на поверхности растений.

Мучнистые червецы повреждают растение, высасывая соки, что приводит к ухудшению состояния: листья желтеют, теряют форму и постепенно отмирают. Кроме того, на растении могут появляться грибковые микроорганизмы, вызывающие сажистый гриб, который образует темные пятна на листьях.

Пути заражения домашних растений

Мучнистый червец может попасть в дом с новым растением, зараженным грунтом, или с покупным букетом. Также его могут занести муравьи, которые разводят червецов. На заражение могут повлиять такие факторы, как неправильный уход за растением, низкая температура, чрезмерные подкормки, редкое проветривание и загрязнение почвы.

Эффективные методы борьбы с мучнистым червецом

Химические и биологические препараты: Наиболее эффективные средства для борьбы с мучнистым червецом — это инсектициды и акарициды. Среди них можно выделить Актеллик, Актара, Фитоверм, Аполло и Вермитек. Эти препараты воздействуют на вредителей, их яйца и личинки, обеспечивая полное уничтожение насекомых.

Народные средства: При слабом поражении можно воспользоваться народными средствами, такими как спирт, хозяйственное мыло и чеснок. Эти вещества эффективно убирают белый налет и уничтожают вредителей.

Как бороться с мучнистым червецом на разных растениях

Орхидея: Обрабатывается мыльным раствором, затем химическим препаратом (Фитоверм, Актеллик). Процедуру повторяют 2-4 раза.

Кактус: Используются сильнодействующие препараты, такие как Актеллик или Актара. Обработку проводят 1-3 раза с интервалом в 5-7 дней.

Фикус: Сначала моют растение под душем с мылом, затем обрабатывают химическими препаратами, такими как Актеллик или Аполло. Через 5 дней повторяют обработку.

Методы профилактики

Регулярный осмотр растений, протирание листьев от пыли и поддержание правильного ухода помогут предотвратить заражение мучнистым червецом. Также стоит тщательно проверять новые растения перед тем, как вносить их в дом.

Уточнения

Мучнистые червецы или войлочники, или ложноподушечницы (лат. Pseudococcidae) — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Вредители и болезни: что нельзя сажать на грядке после чеснока?
Американцы вынуждены выходить на пенсию раньше, чем планировали
Как вывести лишнюю жидкость из организма за 5 простых шагов
Как пересадить бегонию и добиться пышного цветения
Новая интеллектуальная система EcoCalm оптимизирует отопление вашего дома, сэкономив кучу денег
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Сын Тины Канделаки стал ведущим детской передачи
Советы по выбору стильной и практичной верхней одежды для холодного сезона
Пять простых шагов для ускорения обмена веществ после 50 лет
Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.