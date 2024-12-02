Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вывести лишнюю жидкость из организма за 5 простых шагов
Новая интеллектуальная система EcoCalm оптимизирует отопление вашего дома, сэкономив кучу денег
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Сын Тины Канделаки стал ведущим детской передачи
Советы по выбору стильной и практичной верхней одежды для холодного сезона
Пять простых шагов для ускорения обмена веществ после 50 лет
Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов
Что делать с ценами на масло: полезные и доступные заменители
Давление аудитории у приматов и новый взгляд на их поведение

Как пересадить бегонию и добиться пышного цветения

2:29
Садоводство

Пересаживать бегонию можно в любое время года, но лучше всего это делать весной, когда растение не цветет. Это минимизирует стресс для цветка. Важно выбрать правильный горшок с дренажными отверстиями, так как корни бегонии подвержены загниванию.

Бегония
Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония

Грунт должен быть рыхлым, питательным и с нейтральной реакцией, идеально подойдет универсальный субстрат с добавлением торфа или специальный грунт для бегоний. При пересадке используется метод перевалки, при котором земляной ком сохраняется, чтобы не повредить корни.

Когда пересаживать бегонию

Лучшее время для пересадки бегонии — весной, особенно в марте и апреле, до начала цветения. Молодые растения требуют пересадки каждый год в более крупный горшок, в то время как взрослые экземпляры можно пересаживать каждые 2-3 года.

Чтобы понять, что пора пересаживать, стоит обратить внимание на несколько признаков: замедление роста, появление корешков через дренажные отверстия, образование солевой корки на поверхности грунта или пересыхание почвы.

Зачем пересаживать бегонии

Пересадка помогает бегонии получить новый питательный грунт, необходимый для роста, а также позволяет растению развивать корни в большем пространстве, что способствует длительному и более яркому цветению. Важно правильно выбрать горшок: он должен быть на 3-5 см шире предыдущего. Также необходимо обеспечить дренаж, чтобы избежать застоя воды, который может привести к загниванию корней.

Как правильно выбрать грунт для пересадки

Для пересадки используется питательный грунт с добавлением вермикулита или перлита. Перед пересадкой землю можно обеззаразить, проморозив или прокалив её в духовке. Это поможет избежать заболеваний и обеспечит растение необходимыми микроэлементами. Грунт должен быть рыхлым и с нейтральной реакцией, что идеально подходит для бегоний.

Уход за бегонией после пересадки

После пересадки бегонию нужно поставить в место с рассеянным светом и регулярно поливать, избегая переувлажнения. Это поможет растению адаптироваться и быстрее прижиться в новом горшке. Через месяц после пересадки можно начать подкормку удобрениями, чтобы поддержать рост и цветение.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Еда и рецепты
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Надёжность и практичность: что предлагает внедорожник «Нива» в 2024 году?
Путешествие без лишних трат — что нужно учесть при планировании бюджета
Простуда у животных: причины и простые способы избежать болезни
Фикус в домашних условиях: как поддержать его здоровье и красоту
Организатора ЛГБТ*-туров обвинили в экстремизме: какое наказание его ждёт?
Туман войны от Столтенберга: слова о территориальных уступках возмутили ГД
Почему подвеска современных авто не выдерживает долгих дорог
Генерал бундесвера высказался о войне с Россией
Там может скрываться жизнь: 10 космических объектов, прячущих воду
Что значит, когда собака кладёт голову между ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.