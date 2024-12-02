Как пересадить бегонию и добиться пышного цветения

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пересаживать бегонию можно в любое время года, но лучше всего это делать весной, когда растение не цветет. Это минимизирует стресс для цветка. Важно выбрать правильный горшок с дренажными отверстиями, так как корни бегонии подвержены загниванию.

Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бегония

Грунт должен быть рыхлым, питательным и с нейтральной реакцией, идеально подойдет универсальный субстрат с добавлением торфа или специальный грунт для бегоний. При пересадке используется метод перевалки, при котором земляной ком сохраняется, чтобы не повредить корни.

Когда пересаживать бегонию

Лучшее время для пересадки бегонии — весной, особенно в марте и апреле, до начала цветения. Молодые растения требуют пересадки каждый год в более крупный горшок, в то время как взрослые экземпляры можно пересаживать каждые 2-3 года.

Чтобы понять, что пора пересаживать, стоит обратить внимание на несколько признаков: замедление роста, появление корешков через дренажные отверстия, образование солевой корки на поверхности грунта или пересыхание почвы.

Зачем пересаживать бегонии

Пересадка помогает бегонии получить новый питательный грунт, необходимый для роста, а также позволяет растению развивать корни в большем пространстве, что способствует длительному и более яркому цветению. Важно правильно выбрать горшок: он должен быть на 3-5 см шире предыдущего. Также необходимо обеспечить дренаж, чтобы избежать застоя воды, который может привести к загниванию корней.

Как правильно выбрать грунт для пересадки

Для пересадки используется питательный грунт с добавлением вермикулита или перлита. Перед пересадкой землю можно обеззаразить, проморозив или прокалив её в духовке. Это поможет избежать заболеваний и обеспечит растение необходимыми микроэлементами. Грунт должен быть рыхлым и с нейтральной реакцией, что идеально подходит для бегоний.

Уход за бегонией после пересадки

После пересадки бегонию нужно поставить в место с рассеянным светом и регулярно поливать, избегая переувлажнения. Это поможет растению адаптироваться и быстрее прижиться в новом горшке. Через месяц после пересадки можно начать подкормку удобрениями, чтобы поддержать рост и цветение.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

