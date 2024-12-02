Как посадить петрушку под зиму и получить ранний урожай зелени

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подзимний посев петрушки имеет несколько неоспоримых преимуществ. Во-первых, семена проходят естественную стратификацию в почве, что ускоряет всходы весной и позволяет собрать первую зелень уже в конце мая — начале июня.

Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петрушка

Это на 2-3 недели раньше, чем при весенней посадке. Во-вторых, растения, выращенные из семян, посаженных под зиму, становятся более устойчивыми к болезням и вредителям благодаря зимнему закаливанию. Наконец, осенью, когда работы на огороде немного, есть время для посадки зелени, а весной можно сосредоточиться на других делах.

Для подзимнего посева петрушки подойдут только определённые сорта. Листовая петрушка должна быть устойчивой к холодам и иметь высокую урожайность, например, сорта Богатырь, Бриз или Глория.

Для корневой петрушки рекомендуются сорта, подходящие как для быстрого употребления, так и для хранения — Урожайная, Алба и Бордовикская. При выборе важно учитывать такие характеристики, как холодостойкость и устойчивость к болезням.

Оптимальное время для посадки — когда температура воздуха стабилизируется на уровне 0 °С или чуть ниже, но земля ещё не промёрзла. В зависимости от региона сроки посадки варьируются: в средней полосе и Подмосковье — с конца октября до первой декады ноября, в южных регионах — с конца ноября до начала декабря.

Для успешной посадки важно выбрать солнечное место, защищённое от сильных ветров, и подготовить грядку. Почву нужно перекопать, внести органические удобрения и разровнять поверхность. Семена высеваются в бороздки глубиной 1-2 см с расстоянием 15-20 см между ними. После посева грядку можно накрыть лапником или соломой для защиты от морозов.

Всходы появятся весной, когда температура почвы достигнет +5 °C. Обычно это происходит в апреле или начале мая. Важно избегать ошибок, таких как поздняя посадка, неглубокая посадка семян, отсутствие укрытия и чрезмерное увлажнение, чтобы не потерять урожай.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

