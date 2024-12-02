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Как оживить фиалку и продлить её цветение

4:19
Садоводство

Сенполия, или Узамбарская фиалка, — популярное комнатное растение, которое радует своим пышным цветением. Однако со временем, начиная с третьего года жизни, растение может терять свою привлекательность: соцветия становятся меньше, количество цветов уменьшается, а нижние листья теряют декоративность. В такие моменты стоит задуматься о омоложении куста, чтобы вернуть сенполии прежнюю красоту и здоровье.

Фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

Когда стоит восстанавливать фиалку

Обычно сенполия начинает цвести пышно и ярко на третьем году жизни. Однако со временем её цветы мельчают, количество соцветий сокращается, а розетка начинает обрастать листвой. Нижние листья теряют привлекательность, образуется стволик, и растение становится менее устойчивым к болезням. Это сигнализирует о необходимости омоложения фиалки.

Важно! Листья у сенполии лучше не обрезать, а обламывать, чтобы не повредить растение.

Способы восстановления фиалки

Существует несколько методов омоложения фиалки, которые помогут вернуть растению здоровье и красоту. Однако следует помнить, что некоторые методы могут повлиять на сохранение сортовых признаков, особенно у химер и фэнтези, которые склонны к генетическим мутациям.

1. Углубление стволика

Этот способ применяется, когда стволик фиалки не превышает 3 см и ещё не покрыт коричневой корочкой. Для этого:

  • Подберите более глубокий горшок и насыпьте на дно дренаж и свежий субстрат.
  • Осторожно извлеките растение, очистите корни от старой земли и подрежьте длинные корни.
  • Поместите фиалку в новый горшок так, чтобы она была углублена до нижних листовых черенков, засыпьте вокруг новым грунтом.
  • Увлажните субстрат и ухаживайте за растением, как за пересаженной фиалкой. Вскоре от стволика появятся новые корни, а розетка начнёт активно расти.

Этот метод считается более щадящим для растения.

2. Укоренение розетки

Этот способ подходит для восстановления фиалки из её верхушки и получения новых деток. Он также хорош для спасения растения с повреждённой корневой системой.

  • Срезаем верхушку фиалки над нижним ярусом листьев (оставляем около 1,5-2 см стебля).
  • Обрабатываем срез углем и оставляем подсыхать 20-30 минут.
  • Подготовьте горшок с грунтом диаметром, который в 3 раза меньше фактического диаметра розетки.
  • Поместите подсохшую фиалку в горшок, засыпьте субстратом до нижних листьев и умеренно увлажните.
  • Создайте тепличные условия, накрыв растение пакетом. Поддерживайте температуру +22…+25°C, освещение не менее 12 часов в день, проветривайте тепличку и следите за увлажнением субстрата.
  • Через 1,5-2 недели корни начнут развиваться, а через 2-3 месяца фиалка может зацвести. Оставшийся пенёк в горшке также будет давать новые пасынки, которые можно укоренить так же, как и верхушку.

3. Укоренение "головой"

Для взрослой фиалки с огрубевшим стеблем используют укоренение в воде. Такой способ помогает "реанимировать" растение с вытянувшимся стволом, который не может образовывать корни.

  • Срезаем макушку фиалки на 2-3 см ниже по стеблю и очищаем коричневую корочку до живой ткани.
  • Обрабатываем срез углем и даём подсохнуть 20 минут.
  • Опускаем "голову" фиалки в воду, и через пару недель начнут появляться корни.
  • Когда корни достигнут 2 см, можно пересаживать фиалку в грунт. Этот способ эффективен для восстановления декоративности растения и сохранения сортовых признаков.

Эти методы омоложения подходят для взрослых фиалок и помогут вернуть им привлекательный внешний вид, а также позволят сохранить сортовые особенности растения.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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