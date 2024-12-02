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Как правильно хранить гладиолусы зимой, чтобы они зацвели в следующем году

3:31
Садоводство

Гладиолусы — это яркие и эффектные цветы, которые украсят любой сад. Однако, чтобы они снова радовали глаз в следующем сезоне, необходимо правильно хранить клубнелуковицы зимой. Если оставить их в земле, они могут сгнить и быть поражены грибками. Вот 8 проверенных способов хранения гладиолусов, которые помогут сохранить растения до следующей весны.

Розовые гладиолусы
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розовые гладиолусы

1. В холодильнике

Для хранения клубнелуковиц в холодильнике необходима стабильная температура и влажность, которые обеспечиваются в этом месте. Установите клубни на полке вдали от морозильной камеры и храните их там всю зиму. Маленькие клубни удобно размещать в яичных лотках. Если клубни начнут давать корни, переместите их в более сухое место, чтобы избежать их порчи.

2. В сетке

Луковицы можно хранить в сетке или сумке, поместив их в прохладное место. Однако важно, чтобы сетка была из натурального материала, так как синтетические мешки не пропускают воздух. Не подвешивайте сетку к потолку — там скапливается теплый воздух, который вредит клубням. Также избегайте близости к радиаторам.

3. На подоконнике

Если других мест для хранения нет, можно использовать широкий подоконник. Расположите клубни в один слой на бумаге, но не прижимайте их к стеклу, чтобы они не замерзли. Оставьте окно закрытым, чтобы избежать переохлаждения и размягчения клубней.

4. В парафине

Этот способ подходит для крупных клубнелуковиц. Для парафинизации потребуется расплавить парафин на водяной бане и окунуть в него луковицы. Парафин защитит клубни от внешних факторов, предотвращая их гниение и размягчение. После обработки храните клубни в сухом и теплом месте.

5. В газете

Маленькие клубнелуковицы гладиолусов требуют особого внимания, так как они чувствительны к изменениям влажности и температуры. Для их хранения заверните их в несколько слоев газеты. Периодически проверяйте клубни и при необходимости меняйте газету, если она промокла или начала плесневеть.

6. В ящике

Для хранения луковиц идеально подходят ящики или коробки с отверстиями для вентиляции. Каждую разновидность гладиолусов следует укладывать в отдельную коробку, оставляя их открытыми для поступления воздуха. Для дополнительной надежности можно использовать термометр и влажномер.

7. В погребе или подвале

Погреб или подвал — это отличное место для хранения гладиолусов. Там сохраняется оптимальная температура и влажность. Однако следует избегать хранения клубней рядом с овощами и фруктами, так как их испарения могут увеличить влажность.

8. В яме

Некоторые огородники предпочитают закапывать клубни в землю. Для этого выкапывают продолговатую яму, кладут клубни в ящики и покрывают их сначала опилками, а затем пленкой. Важно следить, чтобы температура не превышала 3-8°C.

Не забывайте контролировать влажность и температурный режим при любом способе хранения. Это поможет гладиолусам пережить зиму и подготовиться к весенней посадке.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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