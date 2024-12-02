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Как вырастить пышное цветение виолы — советы по уходу за рассадой

3:51
Садоводство

Виола, или фиалка Виттрока, также известная как анютины глазки, — это не только любимый многими садовый цветок, но и настоящий украшение любого участка. Эти прекрасные растения привлекают внимание своим ярким, разнообразным окрасом и оригинальным рисунком лепестков. Если вы хотите добавить виолу в свой сад или на балкон, не обязательно тратить деньги на покупку рассады. Вы можете с легкостью вырастить её самостоятельно, выбрав любой сорт, который вам нравится.

Виола
Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Виола

Для того чтобы вырастить качественную рассаду виолы в домашних условиях, следуйте этим пяти рекомендациям.

1. Подготовка семян и посев

Чтобы ваши растения зацвели в этом году, посев семян нужно делать в феврале или начале марта, а в некоторых случаях — в декабре-январе. Перед посевом полезно замочить семена в биологическом стимуляторе роста, таком как эпин или циркон, на 24 часа. Для виолы идеально подходит торфяной грунт с кислотностью 5,5–5,8 рН. Семена лучше всего сеять в торфяные таблетки. На влажный и слегка уплотненный субстрат кладут семена, присыпают тонким слоем земли или вермикулита (не более 5 мм) и слегка увлажняют с помощью распылителя.

2. Уход после посева

После посева следует создать для семян оптимальные условия. Накройте ящик стеклом или полиэтиленом и поставьте в темное место при комнатной температуре. Важно избегать резких перепадов температуры и следить за уровнем влажности. Проветривайте посевы, чтобы избежать гниения. Через 1–2 недели семена должны проклюнуться.

3. Освещение

Когда всходы появятся, перенесите ящик в светлое и прохладное место (температура 12–15 °C) и снимите укрытие. Молодые растения нужно слегка притенить от прямых солнечных лучей. Важно, чтобы рассада получала достаточно света. Для полноценного роста растениям нужно не менее 14 часов светового дня. В зимнее время для этого используются люминесцентные лампы.

4. Полив

Полив — это важный этап в уходе за рассадой виолы. Используйте распылитель или капельный полив, чтобы не повредить семена и хрупкие ростки. Поливайте умеренно, чтобы земля не была слишком влажной. Ком земли между поливами должен слегка подсохнуть, чтобы избежать заболевания "черной ножкой". Помните, что лучше не долить воды, чем перелить.

5. Пикировка

Пикировка — важный этап, который проводят дважды. Первый раз растения пикируют, когда на них появляется два настоящих листа. Их пересаживают в стаканчики диаметром 6 см. Вторую пикировку проводят через 5 недель, используя стаканчики большего диаметра (до 10 см).

Кроме того, в процессе роста растения можно подкармливать жидким комплексным удобрением с микроэлементами, если это необходимо. При слабом росте используйте стимулятор роста для опрыскивания листьев. Когда наступит весна и погода будет стабильной, рассаду можно закалять на свежем воздухе. После того как минует угроза ночных заморозков, можно высаживать растения в открытый грунт.

Выращивание рассады виолы — это несложный процесс, с которым справится даже новичок. С помощью этих рекомендаций вы сможете не только сэкономить, но и порадовать себя и своих близких ярким цветением этих замечательных цветов.

Уточнения

Виола (итал. viola) — семейство струнных смычковых музыкальных инструментов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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