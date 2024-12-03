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Секреты зимнего ухода за садом, которые помогут сохранить растения и урожай

Садоводство

Зимой забота о саде не прекращается. В этот период необходимо стряхивать снег с ветвей, подбрасывать снег к теплолюбивым растениям и защищать молодые деревья от грызунов. Оказание должного ухода за растениями в зимний период поможет им успешно перенести морозы и весной восстановить свою силу.

Снег служит отличной защитой от холода, однако его тяжелые массы могут нанести вред ветвям и стволам. Поэтому снег необходимо стряхивать с деревьев. У молодых яблонь устанавливаются подпорки, чтобы предотвратить поломку ветвей, а те ветви, которые отходят под острым углом, могут расколоться.

В таких случаях необходимо фиксировать их к стволу. У хвойных деревьев снег также требуется стряхивать, а кусты смородины и крыжовника связывать, чтобы предотвратить их разваливание.

Счищенный снег можно использовать, насыпая его в приствольные круги и на теплолюбивые растения, такие как гортензии и розы. При отсутствии снега почву можно замульчировать рыхлыми материалами, чтобы защитить культуры от морозов.

Теплицу зимой желательно держать открытой, чтобы избежать резких температурных колебаний и образования конденсата, а также для лучшего промерзания почвы.

Для защиты деревьев от зайцев и мышей стволы обвязываются плотной тканью, что помогает предотвратить повреждения. Также стоит периодически проверять растения на наличие мумифицированных плодов и снимать их, чтобы избежать распространения заболеваний.

Зимний период предоставляет возможность заняться домашним огородом. На подоконниках можно выращивать зелень и мини-овощи, такие как черри и перцы, которые не только порадуют своим вкусом, но и станут оригинальным украшением квартиры.

Хранение картофеля в зимний период также требует внимания, и можно рассмотреть варианты, такие как использование утепленных ящиков на балконе или холодильника.

Собранные семена тыквы необходимо тщательно отбирать и правильно хранить, чтобы они сохранили свои свойства до весны.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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