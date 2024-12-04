Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секреты успешного хранения и подготовки лука-севка до весны

1:51
Садоводство

Хранение лука-севка до весенней посадки требует соблюдения определённых условий, чтобы сохранить его качество и предотвратить повреждения. При хранении крупные луковицы лучше держать в тепле, а мелкие и средние — в холоде.

Для семян, полученных из семян-чернушки, подойдет комбинированный метод. Рекомендуется хранить посадочный материал при температуре от 0 до +4 ℃. Влажность в помещении должна составлять 50-70%; слишком низкая приведёт к усыханию, а высокая — к прорастанию.

Для хранения лука необходимо выбрать тару с хорошей вентиляцией, например, картофельные сетки, деревянные ящики или картонные коробки. Хранение должно происходить в тёмном и хорошо проветриваемом помещении, что позволит избежать гниения и сохранит посадочный материал в хорошем состоянии.

Важно тщательно подготовить севок перед хранением. Луковицы следует осмотреть и отобрать только здоровые экземпляры. Больные и поврежденные луковицы необходимо просушить при температуре около +30 ℃. В зависимости от способа хранения, севок размещают в холодных или тёплых условиях.

Холодный способ предполагает температуру 0…+4 ℃ и влажность около 80%, а тёплый — 18…25 ℃ с влажностью не выше 75%. Комбинированный метод включает чередование тепла и холода, что подходит для длительного хранения.

Перед весенней посадкой луковицы следует прогреть в тёплом помещении в течение 5 дней, чтобы стимулировать рост. При этом важно избегать резких перепадов температуры, которые могут повредить севок.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Зеленского уличили в боязни дать интервью Такеру Карлсону
Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле
Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?
В пяти районах Амурской области пропали тепло и свет в 20-градусный мороз
Продажи авто в России резко рухнули. Что стало причиной?
В Германии допустили отправку немецких войск на Украину
В зоне СВО нашли двойника Жириновского. Кем он служит?
Это шокирует: Илон Маск высказался о ситуации в Южной Корее
НАТО предложило Украине отложить переговоры с Россией
В Грозном прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.