Секреты успешного хранения и подготовки лука-севка до весны

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранение лука-севка до весенней посадки требует соблюдения определённых условий, чтобы сохранить его качество и предотвратить повреждения. При хранении крупные луковицы лучше держать в тепле, а мелкие и средние — в холоде.

Для семян, полученных из семян-чернушки, подойдет комбинированный метод. Рекомендуется хранить посадочный материал при температуре от 0 до +4 ℃. Влажность в помещении должна составлять 50-70%; слишком низкая приведёт к усыханию, а высокая — к прорастанию.

Для хранения лука необходимо выбрать тару с хорошей вентиляцией, например, картофельные сетки, деревянные ящики или картонные коробки. Хранение должно происходить в тёмном и хорошо проветриваемом помещении, что позволит избежать гниения и сохранит посадочный материал в хорошем состоянии.

Важно тщательно подготовить севок перед хранением. Луковицы следует осмотреть и отобрать только здоровые экземпляры. Больные и поврежденные луковицы необходимо просушить при температуре около +30 ℃. В зависимости от способа хранения, севок размещают в холодных или тёплых условиях.

Холодный способ предполагает температуру 0…+4 ℃ и влажность около 80%, а тёплый — 18…25 ℃ с влажностью не выше 75%. Комбинированный метод включает чередование тепла и холода, что подходит для длительного хранения.

Перед весенней посадкой луковицы следует прогреть в тёплом помещении в течение 5 дней, чтобы стимулировать рост. При этом важно избегать резких перепадов температуры, которые могут повредить севок.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

