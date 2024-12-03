Увеличьте количество завязей томатов с этими простыми методами

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник может существенно повлиять на количество завязей своих овощей, правильно организовав подкормку. Проводить эти процедуры рекомендуется во время активного цветения растений. Применение подходящих удобрений поможет увеличить урожайность и улучшить здоровье растений.

Фото: commons.wikimedia.org Томаты

Одним из эффективных средств является зола. Чтобы добиться наилучшего результата, золу следует вносить по определенной методике. Каждые семь дней под кусты помещают по ложке золы перед поливом. Также рекомендуется применять золу в жидком виде каждые две недели. Для этого половину стакана золы разводят в десяти литрах воды, и полученным раствором поливают растения.

Еще одним полезным веществом является йод, который может оказывать заметный положительный эффект при однократном использовании. Для приготовления раствора достаточно всего трех капель йода на десять литров воды. Полученный состав применяют для корневой подкормки, что способствует улучшению роста и формирования завязей.

Не стоит забывать и о комплексных удобрениях, которые учитывают все потребности овощей. Их применение также может принести значительную пользу. Важно использовать такие удобрения в соответствии с рекомендациями, указанными производителем, чтобы максимально эффективно поддерживать здоровье и урожайность растений.

Уточнения

За́вязь — замкнутое полое вместилище, нижняя вздутая (расширенная) часть пестика обоеполого или женского цветка.

