Как растения на подоконнике приносят удачу и финансовое благополучие в дом

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удача ассоциируется с яркими образами, такими как кометы и птицы счастья, и каждый человек стремится ее заполучить. Для некоторых удача становится постоянным спутником — они всегда оказываются в нужное время и в нужном месте, выигрывают призы и получают повышения.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Существует мнение, что цифра семь в дате рождения приносит удачу, однако у тех, у кого этой цифры нет, есть другие способы привлечь везение, например, с помощью домашних растений.

Существует множество комнатных цветов, которые могут притянуть удачу и положительные изменения в жизни. Среди них выделяются следующие растения:

Толстянка (крассула или денежное дерево) — это растение часто называют магнитом для денег. Оно требует редкого, но обильного полива. Для улучшения финансов можно положить монетку в грунт при пересадке.

Кофейное дерево - это растение рекомендуется держать на новом рабочем месте для обеспечения успеха в карьере. Его можно разместить за спиной для защиты и уверенности.

Спатифиллум и антуриум - эти растения помогают в любовных делах. Спатифиллум символизирует женское счастье, а антуриум — мужское. Их следует беречь от прямых солнечных лучей и не переливать.

Камелия - это не просто цветок, а символ вдохновения и личностного роста. Она требует кислого торфяного грунта и осторожного выбора места для размещения.

Замиокулькас (долларовое дерево) — привлекает денежную удачу своими мясистыми листьями, напоминающими монеты. Он не требует частого полива, так как умеет запасать влагу. Под горшком можно положить записку с желаемой суммой дохода, и растение будет способствовать ее реализации.

Для успешного воплощения желаемого в жизнь необходимо сочетание энергии, терпения и веры в себя. Комнатные растения могут не только привнести удачу, но и вдохновить на творческие начинания и поднять настроение.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

