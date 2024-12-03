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Как вырастить морковь, о которой мечтают все дачники

1:12
Садоводство

Морковь часто становится причиной недовольства дачников из-за своей неправильной формы и безвкусности. Основной причиной подобных проблем обычно является неплодородная почва. Чтобы овощи выросли сладкими и красивыми, важно своевременно вносить необходимые питательные вещества.

Для тех, кто хочет собрать хороший урожай моркови, стоит обратить внимание на несколько эффективных методов подкормки. На ранних этапах роста моркови можно использовать комплексную смесь удобрений.

После появления первых крепких всходов необходимо внести удобрение, состоящее из 15 граммов карбамида, 15 граммов двойного суперфосфата и 20 граммов калийной селитры, разбавленных в ведре воды.

Еще одним полезным средством является зола. Это натуральное удобрение можно использовать в течение всего сезона, что положительно скажется на росте моркови. Для подкормки достаточно рассыпать стакан золы по квадратному метру грядки и произвести полив.

Регулярное внесение питательных веществ позволит значительно улучшить качество моркови и увеличить ее урожайность.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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