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Получите рекордный урожай томатов с этими простыми советами

1:13
Садоводство

Томаты представляют собой капризную культуру, требующую постоянного внимания и заботы. Ключевым моментом в уходе за этими растениями является правильный полив, от которого зависит качество урожая как в теплицах, так и на открытом грунте.

Следует избегать резких изменений в уровне влажности почвы: пересушивание, а затем чрезмерный полив могут привести к гибели растений и утрате урожая. Опытные огородники рекомендуют использовать метод двойного полива, который помогает обеспечить томаты необходимой влагой и способствует образованию вкусных и красивых плодов.

Этот метод включает два этапа полива. Сначала под кусты выливается первая часть воды. После этого важно сделать паузу на 2-3 часа, чтобы почва успела впитать влагу, и только затем добавлять оставшуюся норму под растения.

Помимо полива, следует помнить о необходимости регулярных подкормок и профилактических обработок от болезней и вредителей. Соблюдение всех агрономических правил не только улучшает состояние растений, но и гарантирует хороший урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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