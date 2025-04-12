Налил — не выпил: садоводы придумали, куда деть лишнюю бутылку водки

Если на растениях вдруг поселилась тля, не спешите в магазин за химией. На кухне, в кладовке или в погребе вполне может лежать спасение — водка, самогон или даже медицинский спирт. Безопасно, эффективно и проверено временем.
Пары спирта буквально парализуют тлю: нарушается дыхание, теряется координация, насекомые отпадают от растения. А те, что остаются, не могут питаться из-за вкуса и запаха. При этом спирт не вредит растениям, если правильно подобрать концентрацию.
Используется для деревьев и кустов — наносится кисточкой или распыляется до распускания листвы.
Подходит для всех культур, включая ягоды, овощи, цветы и рассаду.
Деревья и кусты: сильный раствор до появления листьев, слабый — в период цветения.
Ягодники и овощи: после появления завязи — крепкий состав, до этого — только слабый.
Цветы: только слабые растворы, особенно для роз и декоративных лиан.
Домашние растения: минимальная дозировка. Обязательно провести тест на одном листе.
Муравьи разносят тлю по участку. Защитите растения — установите липкие ленты на стволах или обвяжите тканью с клеевыми ловушками.
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.