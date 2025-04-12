Налил — не выпил: садоводы придумали, куда деть лишнюю бутылку водки

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1:57
Садоводство

Если на растениях вдруг поселилась тля, не спешите в магазин за химией. На кухне, в кладовке или в погребе вполне может лежать спасение — водка, самогон или даже медицинский спирт. Безопасно, эффективно и проверено временем.

обработка сада
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
обработка сада

Почему этанол работает

Пары спирта буквально парализуют тлю: нарушается дыхание, теряется координация, насекомые отпадают от растения. А те, что остаются, не могут питаться из-за вкуса и запаха. При этом спирт не вредит растениям, если правильно подобрать концентрацию.

Как приготовить и использовать растворы

Крепкий раствор

  • 1 л тёплой воды
  • 300 мл водки или 150 мл спирта
  • 20 г мыла (хозяйственного или зелёного)

Используется для деревьев и кустов — наносится кисточкой или распыляется до распускания листвы.

Слабый раствор

  • 1 л воды
  • 100 мл водки (или 50 мл спирта)
  • 20 г мыла

Подходит для всех культур, включая ягоды, овощи, цветы и рассаду.

Экзотические рецепты

  • С Кока-колой — помогает дольше удерживать средство на листьях
  • С рафинированным маслом — образует защитную плёнку, губительную для тли

Что и как обрабатывать

  • Деревья и кусты: сильный раствор до появления листьев, слабый — в период цветения.

  • Ягодники и овощи: после появления завязи — крепкий состав, до этого — только слабый.

  • Цветы: только слабые растворы, особенно для роз и декоративных лиан.

  • Домашние растения: минимальная дозировка. Обязательно провести тест на одном листе.

Не забудьте о муравьях

Муравьи разносят тлю по участку. Защитите растения — установите липкие ленты на стволах или обвяжите тканью с клеевыми ловушками.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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