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Как спасти чеснок от стрелок и получить богатый урожай

1:38
Садоводство

Чеснок считается одной из самых неприхотливых культур, но его выращивание не обходится без нюансов. Одной из распространенных проблем является раннее стрелкование, которое негативно влияет на размер будущих головок. Чтобы минимизировать риск появления стрелок, рекомендуется вовремя удалять их и избегать условий, провоцирующих проблему.

Одна из причин стрелкования — переохлаждение растений на ранних этапах роста. Для этого важно правильно выбирать время посадки и защищать грядки с помощью мульчи, особенно в холодных регионах.

Однако при выборе мульчи следует учитывать свойства материала. Например, агроволокно считается идеальным вариантом, но также подойдут опилки, лапник или солома, если почва не кислая и отсутствует избыток влаги.

Другим фактором является глубина посадки. Для озимого чеснока рекомендуется высаживать зубчики на 6-7 см в глинистых и черноземных почвах или до 10 см на супесчаных. Несоблюдение этой рекомендации может привести к стрессу растений и преждевременному образованию стрелок.

Азотные удобрения — еще один важный аспект. Их применение должно быть умеренным. После появления 10-12 листьев подкормки с высоким содержанием азота лучше прекратить, чтобы избежать перенасыщения растений.

Соблюдение этих простых правил позволяет выращивать здоровый и крупный чеснок без лишних проблем.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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