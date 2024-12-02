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Три простых способа ускорить созревание перца

1:45
Садоводство

Для ускорения созревания перца в открытом грунте или теплице можно использовать несколько проверенных способов. Эти методы помогают сделать урожай ярче, ароматнее и получить его в более короткие сроки.

Сладкий перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сладкий перец

Полив и подкормка играют ключевую роль в развитии перцев. Растения нужно поливать дважды в неделю теплой водой (1,5-2 литра на куст), особенно в условиях умеренной температуры. После увлажнения рекомендуется рыхлить почву и мульчировать её компостом, чтобы удерживать влагу и питательные вещества.

Подкормки проводятся раз в две недели, используя минеральные удобрения или органику. Полезным дополнением станет опрыскивание раствором золы, которое стимулирует созревание плодов.

Формирование и прищипывание способствуют оптимальному распределению энергии растений. После появления первого бутона его рекомендуется удалить, что позволит кусту направить ресурсы на боковые побеги. Регулярное удаление лишних пасынков и слабых ветвей улучшает освещение и вентиляцию, а удаление некоторых листьев над крупными плодами ускоряет их окрашивание.

Дозревание в срезанном виде помогает получить зрелые перцы до холодов. Для этого незрелые плоды (зелёные или жёлтые) срезаются и оставляются в хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Добавление спелых плодов ускоряет дозревание за счёт выделения этилена.

Эти методы позволяют добиться более качественного урожая и насладиться вкусом перцев даже в условиях ограниченного времени.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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