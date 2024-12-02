В чем разница между французским и английским сортами лаванды? Это стоит знать дачникам

Английская лаванда — узколистное, многолетнее, неприхотливое растение. Цветок цветет необычайно красиво и обладает очень ярким и приятным ароматом. Этот вид лаванды часто используется во флористике, медицине, а также в косметологии. Растение может быть обычным — до 80 см в высоту и карликовым — до 30 см.
Французская лаванда — широколистное растение, которое отличается необычайно красивыми сиреневыми цветами. Этот цветок зацветает раньше других видов лаванды — в апреле или мае. Французская лаванда продолжает цвести до июля, а в конце лета может наступить вторая фаза цветения.
Лаванду необходимо обильно полить и основательно замульчировать. Растение плохо переносит переувлажнение, поэтому поливать кусты следует часто небольшими порциями воды. Почву рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют.
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.
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