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В чем разница между французским и английским сортами лаванды? Это стоит знать дачникам

1:08
Садоводство

В чем разница между французской и английской лавандой

Английская лаванда — узколистное, многолетнее, неприхотливое растение. Цветок цветет необычайно красиво и обладает очень ярким и приятным ароматом. Этот вид лаванды часто используется во флористике, медицине, а также в косметологии. Растение может быть обычным — до 80 см в высоту и карликовым — до 30 см.

Лаванда
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Французская лаванда — широколистное растение, которое отличается необычайно красивыми сиреневыми цветами. Этот цветок зацветает раньше других видов лаванды — в апреле или мае. Французская лаванда продолжает цвести до июля, а в конце лета может наступить вторая фаза цветения.

Как ухаживать за лавандой в открытом грунте

Лаванду необходимо обильно полить и основательно замульчировать. Растение плохо переносит переувлажнение, поэтому поливать кусты следует часто небольшими порциями воды. Почву рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae). Включает 47 видов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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