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Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня

4:02
Садоводство

Лобелия — красивое, но довольно прихотливое растение, которое радует цветоводов своим обильным цветением и разнообразием оттенков, от ярко-синего до нежно-розового. Однако, несмотря на свою красоту, вырастить лобелию в условиях нашего климата не так просто. Но усилия и терпение, вложенные в ее выращивание, вполне оправдываются. Пышные цветочные коврики лобелии на фоне зелени — это настоящее украшение любого дачного участка.

Лобелия
Фото: commons.wikimedia.org by Les Meloures at Luxembourgish Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Лобелия

Несмотря на сложности, вырастить лобелию сможет каждый цветовод, если запастись терпением и придерживаться нескольких простых правил.

1. Правильный выбор семян

Выбирая семена лобелии для посева, обратите внимание на информацию на упаковке. Если на ней указано "эринус", то это кустовая лобелия. Слово "ампельная" означает, что перед вами ампельная лобелия, которая имеет более рыхлый куст и требует большего внимания в уходе. Кустовая лобелия более неприхотлива и подойдет для начинающих цветоводов. Также стоит учитывать, что разные цвета лобелии имеют разные особенности: синяя лобелия растет быстро и не требует особого ухода, а фиолетовая — более капризна и развивает свои ростки медленно.

2. Когда лучше начать посев?

Лобелия — медленно развивающееся растение. Обычно с момента посева до начала цветения проходит не менее трех месяцев, поэтому многие цветоводы начинают посев уже в феврале. Однако при таком раннем посеве требуется много внимания и использование специальных ламп. Если посев начать в марте, ростки лобелии не сильно отстанут. Поздний посев, даже в апреле, не является проблемой, и тоже даст хорошие результаты.

Для посева можно использовать как обычную грунтовую почву, так и кассеты или торфяные таблетки. Семена лобелии очень мелкие, поэтому для их посадки лучше использовать зубочистку или спичку, чтобы аккуратно распределить их по поверхности почвы.

3. Основные принципы ухода и полива рассады

Первые ростки лобелии появляются через 7-10 дней. Во время того, как емкость с рассадой закрыта пленкой, важно регулярно протирать скапливающийся на ней конденсат, чтобы не повредить ростки. После того как пленка будет снята, полив следует организовать аккуратно. Лобелия любит влагу, но излишняя вода может привести к заболеванию "черной ножкой". Рекомендуется поливать с помощью чайной ложечки, распределяя воду по краям лотка. Когда ростки подрастут, можно использовать пульверизатор.

4. Солнечные ванны: организация освещения

Лобелия, как и многие растения, любит солнечный свет, но прямые солнечные лучи могут повредить нежные ростки. Для этого важно обеспечить рассеянный свет, как на этапе рассады, так и после высадки на постоянное место в саду. Недостаток света также негативно скажется на развитии растения.

5. Выход на прогулку

Лобелия любит свежий воздух, и одна из важнейших задач для цветовода — обеспечить растению прогулки на улице. Когда температура на улице поднимется выше 10 градусов, можно начинать выносить рассаду на свежий воздух, начиная с 15-30 минут в день и постепенно увеличивая время пребывания растений на улице. Это поможет им закалиться и стать более стойкими к условиям внешней среды.

Через месяц, когда рассада окрепнет, ее можно высаживать в открытый грунт. Для высадки лобелии следует выбрать места с рассеянным светом, избегая участков, где растения будут подвергаться прямому солнечному свету.

Уточнения

Лобе́лия (лат. Lobelia) — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых (Campanulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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