Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джо Байден объяснил своё решение помиловать сына Хантера
Открыто полезное свойство кленового сиропа для здоровья человека
Baidu начнёт тестировать беспилотные авто в Гонконге
Автомобильный рынок в России замер на фоне роста утильсбора
Глубина закисления океана из-за выбросов углерода достигла 1500 метров
Гуляш по-домашнему из говядины хорош и с макаронами, и с гречкой, и с картофельным пюре
Понадобится лишь зеркало! Как оживить интерьер в прихожей без затрат
Пять обязательных вещей для создания модного зимнего лука
Что иностранцы чаще всего привозят домой из России

Как правильно ухаживать за рассадой астр и получить пышное цветение

3:39
Садоводство

Астры — одни из самых популярных цветов в садах, уступающие по числу сортов только розам. Эти красивые растения радуют нас летом и осенью своими яркими, махровыми и игольчатыми цветами. Выращивание астр начинается с заботы о рассаде, и правильный подход к этому процессу обеспечит вам красивое цветение.

Китайская астра
Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Китайская астра

Подходящий срок для посева

Астра — растение, которое требует терпения. Ранние сорта начинают цвести через 90 дней после посева, средние — через 110 дней, а поздние — через 130 дней. Для средней полосы России и Подмосковья лучший срок для посева — середина марта. Для Урала и Сибири более подходящее время — конец марта или начало апреля. В южных регионах можно начать посев в начале марта.

Обработка семян

Для высокой всхожести (50-80%) лучше использовать семена прошлого года. Они имеют хрупкую оболочку и минимальное количество ингибиторов, что исключает необходимость в сложной стратификации. Рекомендуется замочить семена на 6-10 часов в растворе Эпина, чтобы ускорить всходы и улучшить сохранность цветов после срезания.

Подготовка субстрата

Астра не привередлива к составу почвы, но для пышного цветения и ярких цветов грунт должен быть питательным, воздухопроницаемым и с кислотностью pH 6,5-7,5. Для этого можно использовать покупную почвенную смесь или составить её самостоятельно, смешав по одной части крупного речного песка, торфа и садовой земли. Перед посевом рекомендуется продезинфицировать почву с помощью раствора Фитоспорин-М.

Условия для прорастания

Семена астры не нужно закапывать — достаточно разложить их на слегка увлажнённом субстрате на расстоянии 3 см друг от друга и присыпать тонким слоем песка. Место посадки следует полить и накрыть полиэтиленом или стеклом, снимая покрытие для проветривания 1-2 раза в день. Всходы появляются через 5-10 дней. Оптимальная температура для прорастания — 18-20°C, с продолжительностью светового дня не менее 12 часов.

Пикировка

Как только у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, нужно проводить пикировку. Важно не медлить, иначе рассада будет вытягиваться и переплетаться корнями. Для пикировки следует использовать аналогичный состав почвы. За 2-3 часа до пересадки субстрат нужно хорошо полить. Рассаду аккуратно извлекают, осматривают корешки и при необходимости укорочивают их. При пересадке важно оставить между нижними листьями и поверхностью грунта около 1 см.

Через 2 недели после пикировки можно внести стимулятор корнеобразования, например, Байкал М или Корневин.

Подготовка к высадке в открытый грун

Когда на сеянцах появится 5-й настоящий лист, начните закаливание. Для этого постепенно понижайте температуру воздуха в помещении до 10-15°C в течение 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время до 6 часов. После этого рассада готова к высадке в открытый грунт, лучше выбирать пасмурные дни или вечернее время для высадки.

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Российский шоу-бизнес
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно Аудио 
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Понадобится лишь зеркало! Как оживить интерьер в прихожей без затрат
Пять обязательных вещей для создания модного зимнего лука
Что иностранцы чаще всего привозят домой из России
Новая выплата для семей с детьми начнёт действовать в 2025 году
В Японии научились определять эмоции человека через кожу
Народные средства для борьбы с муравьями, которые работают
Череповец приглашает на прогулку с пушистым гидом — корги Фёдором
Как обустроить спальню так, чтобы хватило места для всего
Как сырое мясо привело к заражению паразитами
Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.