Как правильно ухаживать за рассадой астр и получить пышное цветение

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Астры — одни из самых популярных цветов в садах, уступающие по числу сортов только розам. Эти красивые растения радуют нас летом и осенью своими яркими, махровыми и игольчатыми цветами. Выращивание астр начинается с заботы о рассаде, и правильный подход к этому процессу обеспечит вам красивое цветение.

Фото: commons.wikimedia. org by Joe Ravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Китайская астра

Подходящий срок для посева

Астра — растение, которое требует терпения. Ранние сорта начинают цвести через 90 дней после посева, средние — через 110 дней, а поздние — через 130 дней. Для средней полосы России и Подмосковья лучший срок для посева — середина марта. Для Урала и Сибири более подходящее время — конец марта или начало апреля. В южных регионах можно начать посев в начале марта.

Обработка семян

Для высокой всхожести (50-80%) лучше использовать семена прошлого года. Они имеют хрупкую оболочку и минимальное количество ингибиторов, что исключает необходимость в сложной стратификации. Рекомендуется замочить семена на 6-10 часов в растворе Эпина, чтобы ускорить всходы и улучшить сохранность цветов после срезания.

Подготовка субстрата

Астра не привередлива к составу почвы, но для пышного цветения и ярких цветов грунт должен быть питательным, воздухопроницаемым и с кислотностью pH 6,5-7,5. Для этого можно использовать покупную почвенную смесь или составить её самостоятельно, смешав по одной части крупного речного песка, торфа и садовой земли. Перед посевом рекомендуется продезинфицировать почву с помощью раствора Фитоспорин-М.

Условия для прорастания

Семена астры не нужно закапывать — достаточно разложить их на слегка увлажнённом субстрате на расстоянии 3 см друг от друга и присыпать тонким слоем песка. Место посадки следует полить и накрыть полиэтиленом или стеклом, снимая покрытие для проветривания 1-2 раза в день. Всходы появляются через 5-10 дней. Оптимальная температура для прорастания — 18-20°C, с продолжительностью светового дня не менее 12 часов.

Пикировка

Как только у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, нужно проводить пикировку. Важно не медлить, иначе рассада будет вытягиваться и переплетаться корнями. Для пикировки следует использовать аналогичный состав почвы. За 2-3 часа до пересадки субстрат нужно хорошо полить. Рассаду аккуратно извлекают, осматривают корешки и при необходимости укорочивают их. При пересадке важно оставить между нижними листьями и поверхностью грунта около 1 см.

Через 2 недели после пикировки можно внести стимулятор корнеобразования, например, Байкал М или Корневин.

Подготовка к высадке в открытый грун

Когда на сеянцах появится 5-й настоящий лист, начните закаливание. Для этого постепенно понижайте температуру воздуха в помещении до 10-15°C в течение 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время до 6 часов. После этого рассада готова к высадке в открытый грунт, лучше выбирать пасмурные дни или вечернее время для высадки.

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

