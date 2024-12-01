Народные средства для борьбы с муравьями, которые работают

Муравьи на дачном участке — это не самые желанные соседи. Появление новых колоний доставляет массу проблем: они распространяют вредителей, таких как тля, переносят возбудителей болезней, портят ландшафт кучками песка и даже забираются в продукты на летних кухнях.
В особо благоприятные для их размножения годы некоторые участки могут быть буквально покрыты муравьями. Борьба с ними порой становится сложной задачей, так как традиционные средства не всегда оказываются эффективными.
Муравьи, как вид, стремятся к расширению своей территории. Если на пути их расселения они находят подходящие условия, появление новой колонии неизбежно. В колонии муравьёв "королева" отвечает за воспроизводство, в то время как рабочие особи занимаются всеми другими делами. К лету или осени из яиц вылупляются крылатые муравьи, которые после спаривания ищут место для создания нового муравейника. Оплодотворённая самка сбрасывает крылья и начинает откладывать яйца, из которых затем вырастают новые муравьи.
Самка может появиться откуда угодно — с соседнего участка, из близлежащего леса или даже с другой части вашего надела.
Муравьи ищут несколько ключевых условий для создания колонии:
Если все эти факторы присутствуют, на участке может поселиться не одна, а несколько муравьиных колоний. Муравейник может существовать десятки лет, за это время на свет появятся миллионы новых муравьёв. Это не радует владельцев садов и огородов, поэтому приходится искать эффективные средства борьбы.
Несмотря на недовольство от применения химических препаратов, инсектициды на основе заводских формул остаются наиболее эффективными средствами борьбы с муравьями. В зависимости от состава и действия, препараты бывают:
Меньше популярны репеллентные средства, которые просто отпугивают муравьёв.
Препараты могут выпускаться в разных формах, включая:
Примером эффективного препарата является Dr. Klaus для борьбы с садовыми муравьями. Гранулы с инсектицидом привлекают муравьёв благодаря пищевому аттрактанту. Рабочие муравьи переносят их в колонию, отравляя других особей. Средство эффективно до двух месяцев и может использоваться для профилактики.
До появления химических средств садоводы пользовались народными методами борьбы с муравьями. Эти способы чаще всего имеют только репеллентный эффект, отпугивая насекомых неприятным запахом. Некоторые растения, например:
Однако эти растения не являются панацеей, так как муравьи часто с ними сталкиваются и не всегда убегают. Они могут лишь частично уменьшить активность насекомых в определенных зонах.
Также используются различные бытовые средства, такие как уксус, мыло, керосин, бензин и даже шампуни. Однако их эффективность сомнительна, особенно если муравейник глубоко в почве или в труднодоступных местах, как, например, в садовых грядках или беседках.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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