Компост или навоз. Что лучше выбрать для удобрения своего огорода?

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В чем разница между навозом и компостом

Навоз для удобрения — разложившиеся экскременты крупного рогатого скота, а также моча, растительные остатки, опилки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компост

Компост готовят из сельскохозяйственных и бытовых отходов. Например, отходы растительного и животного происхождения — остатки овощей, фруктов, зерновых, молочных продуктов, навоза. Разные виды отходов смешиваются между собой, после чего образуется твердая и питательная масса для растений. Не добавляйте в компост экскременты, мясо или кости домашних животных.

Что лучше для огорода: компост или навоз

В целом, вы обнаружите, что компост является лучшим питательным дополнением к вашей почве. Тем не менее подобные органические добавки имеют свои нематериальные преимущества, если говорить об их сравнении. Поэтому сложно сказать однозначно.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

