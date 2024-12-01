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Смешанные посадки: бархатцы и лук — потрясающий дуэт в огороде

2:42
Садоводство » Советы

Владельцы огородов всегда ищут способы улучшить урожай и защитить свои растения от вредителей. Один из наиболее эффективных способов — это использование смешанных посадок. 

Бархатцы
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бархатцы

Плюсы смешанных посадок

Смешанные посадки обладают рядом преимуществ, включая биологическую защиту, улучшение почвы и повышение урожайности. Правильное сочетание растений может помочь отпугнуть вредителей, улучшить микроэлементный состав почвы и даже увеличить урожайность соседних культур.

Защитное действие бархатцев

Бархатцы известны своей способностью отпугивать многих вредителей. Их высаживают рядом с различными растениями именно для этих целей. Бархатцы выделяют эфирные масла, которые способны отпугивать тлю, нематод и других насекомых-вредителей. 

Совместимость бархатцев и лука

Посадка бархатцев рядом с луком — это удачное решение по нескольким причинам:

  1. Отпугивание вредителей: как уже упоминалось, бархатцы выделяют вещества, которые помогают защитить лук от вредителей, таких как луковая муха и другие насекомые.
  2. Улучшение качества почвы: бархатцы обладают способностью улучшать структуру почвы, что создает оптимальные условия для роста лука.
  3. Привлечение полезных насекомых: Цветы бархатцев привлекают опылителей и хищных насекомых, таких как божьи коровки, которые помогают контролировать популяцию вредителей.

Рекомендации по посадке

Чтобы получить максимальную выгоду от соседства бархатцев и лука, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Правильное расстояние: высаживайте бархатцы и лук в достаточном расстоянии друг от друга, чтобы каждое растение могло получать достаточно света и питательных веществ. Рекомендуемое расстояние — примерно 30 см.
  2. Севооборот: не забывайте о севообороте. Лучше всего сажать бархатцы и лук в разные годы на одном и том же месте, чтобы предотвратить накопление болезней в почве.
  3. Регулярный уход: следите за состоянием растений. Удаляйте отцветшие бархатцы, чтобы обеспечить их продолжительное цветение, и убирайте сорняки вокруг лука.

Соседство бархатцев и лука в вашем огороде — это не только красивое, но и практическое решение. Этот дуэт поможет защитить ваши растения от вредителей, улучшить качество почвы и даже привлечь полезных насекомых. Попробуйте создать такой союз в своем огороде, и вы будете приятно удивлены его результатами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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