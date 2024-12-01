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Три простых секрета, чтобы сохранить капустные кочаны целыми

1:12
Садоводство

Капустные кочаны часто трескаются, что может стать неприятным сюрпризом для садоводов. Однако проблему можно предотвратить, если заранее принять меры. Одной из причин трещин могут быть сортовые особенности овоща. Поэтому перед покупкой семян стоит изучить характеристики сортов, чтобы выбрать подходящий вариант.

Капуста
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Капуста

Основные рекомендации для предотвращения трещин

  • Контроль температуры. Резкие перепады температуры нередко становятся причиной повреждений. Для защиты капусты следует предусмотреть способы укрытия на случай похолодания или сильной жары.
  • Своевременная уборка урожая. Зрелые кочаны не стоит оставлять на грядках слишком долго. Перезревание — одна из главных причин растрескивания.
  • Правильный полив. Нарушения режима полива, особенно после длительного засушливого периода, могут привести к повреждениям кочанов. Постепенное увлажнение почвы помогает избежать резких изменений в состоянии растения.

Эти простые меры позволят сохранить урожай капусты целым и пригодным для хранения.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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