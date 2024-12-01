Простой способ увеличить урожай моркови и свеклы с помощью прореживания

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения качественного урожая корнеплоды требуется прореживать дважды. Первая процедура проводится примерно через месяц после появления всходов. На этом этапе важно оставить между растениями необходимое расстояние: для моркови достаточно 2 см, для свеклы потребуется немного больше — около 3-4 см.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Второй раз прореживание выполняется в начале или середине июля. Оно позволяет не только улучшить условия для оставшихся растений, но и получить урожай корнеплодов, которые уже достигли съедобного размера. Эти плоды можно использовать в свежем виде или для приготовления блюд.

Главной целью процедуры является улучшение доступа питательных веществ из почвы к оставшимся корнеплодам. Это способствует их активному росту, формированию более крупных и вкусных плодов.

При повторном прореживании расстояние между растениями увеличивается вдвое. Если первоначальный интервал составлял 2 см, то теперь он должен быть около 4 см. Таким образом, урожай станет крепче и качественнее.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

