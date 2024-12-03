Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт классических имбирных пряников
Зоопсихолог рассказала, сколько часов в день должны спать собаки и кошки
Три простых правила для роскошных лилий без лишних хлопот
Плевать на всё, дальше разберемся: на Украине призывают создать ядерную бомбу
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Как спасти чеснок от стрелок и получить богатый урожай
Эксперт объяснил, как путешествовать без лишних расходов
Секреты кошачьей интуиции — как питомцы предчувствуют смерть хозяев
Какие неисправности чаще всего встречаются у кроссоверов Haval F7 и F7x

Правила севооборота для тыквы: как сохранить урожай и почву

2:35
Садоводство

Тыква — неприхотливая культура, которую охотно выращивают на многих дачных участках. Однако для получения хорошего урожая важно соблюдать правила севооборота. Игнорирование этих рекомендаций может привести к истощению почвы, распространению болезней и снижению качества урожая.

Почему важен севооборот для тыквы

Выращивание тыквы на одном месте несколько лет подряд — одна из распространённых ошибок. Почва истощается, накапливаются вредители и микробы, что негативно сказывается на здоровье растений.

Чтобы избежать проблем, место посадки тыквы нужно менять каждый год, возвращая культуру на прежнее место не раньше чем через 5 лет.

После каких культур тыква растёт лучше всего

Тыква неприхотлива, но для её успешного роста лучше выбирать участки, где до этого росли:

  • лук,
  • чеснок,
  • ранняя или цветная капуста,
  • бобовые.

После корнеплодов, таких как свёкла, картофель или морковь, тыква также хорошо развивается.

Особенности посадки рядом с другими культурами

Весной рядом с тыквой можно высаживать:

  • шпинат,
  • редис,
  • салат.

Эти растения будут собраны до того, как тыквенные плети начнут занимать большую площадь. Этот метод особенно удобен для владельцев небольших участков.

После каких культур тыкву сажать не стоит

Культуры-"родственники" тыквы (огурцы, кабачки, патиссоны) не подходят в качестве предшественников, так как имеют схожие болезни и истощают почву. Также не рекомендуется высаживать тыкву после:

  • перца,
  • баклажанов,
  • томатов,
  • репы.

Хотя проблем с вредителями не возникает, почва после этих культур для тыквы не является оптимальной.

Какие культуры можно сажать после тыквы

После тыквы участок подходит для следующих растений:

  • кукуруза,
  • капуста,
  • бобовые,
  • перец,
  • морковь,
  • зелень и листовые овощи.

Правильное соседство для тыквы

Многие садоводы размещают тыкву на краю участка. Одним из лучших соседей для тыквы считается кукуруза, которая дополняет её рост. Также рядом с тыквой можно высаживать картофель, который не конфликтует с ней за ресурсы.

А вот томаты — особенно удачный сосед. Они не только не мешают тыкве, но и помогают бороться с тлей, огневкой и пилильщиком, выполняя профилактическую функцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Выход ВС РФ к Запорожью приведёт к капитуляции Украины. Этот финал неизбежен Любовь Степушова Есенин и Дункан: как шарф связал и убил двоих Ирина Шлионская Русская интеллигенция в XX веке научилась менять взгляды удивительнейшим образом Анна Яковлева
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Рецепт классических имбирных пряников
Зоопсихолог рассказала, сколько часов в день должны спать собаки и кошки
Три простых правила для роскошных лилий без лишних хлопот
Плевать на всё, дальше разберемся: на Украине призывают создать ядерную бомбу
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Правила севооборота для тыквы: как сохранить урожай и почву
Как спасти чеснок от стрелок и получить богатый урожай
Эксперт объяснил, как путешествовать без лишних расходов
Секреты кошачьей интуиции — как питомцы предчувствуют смерть хозяев
Какие неисправности чаще всего встречаются у кроссоверов Haval F7 и F7x
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.