Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный севооборот играет ключевую роль не только в повышении урожайности, но и в оздоровлении почвы. Особое внимание стоит уделить томатам — эта культура потребляет много питательных веществ и подвержена множеству болезней.

Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

Что нельзя сажать после томатов

Категорически не рекомендуется сажать на томатных грядках культуры из семейства Паслёновых: картофель, перец, баклажаны, физалис. Эти растения имеют общие болезни и вредителей с томатами.

Возвращать паслёновые на прежнее место следует не раньше, чем через 3-4 года. За это время почва восстановит плодородие, а вредоносные микроорганизмы и вредители погибнут.

Что можно сажать после томатов

Капуста

Цветная капуста, брокколи, кольраби и белокочанная капуста отлично растут после томатов. Более того, белокочанную капусту часто выращивают вместе с помидорами — считается, что такое соседство уменьшает вероятность заболеваний.

Зелень

Шпинат, укроп, листовая горчица, рукола, петрушка, листовой сельдерей и салат дают хороший урожай после томатов. Осенний посев зелени обеспечит свежую продукцию осенью и ранней весной.

Корнеплоды

Морковь, свёкла, репа, редька и корневой сельдерей прекрасно развиваются после томатной культуры.

Огурцы, тыквы и кабачки

Эти культуры могут расти на месте томатов, но только при условии, что почва будет обогащена органическими удобрениями. Если грядка истощена, огурцы могут страдать от нехватки питательных веществ.

Бобовые

Фасоль, горох, бобы и чечевица не только дадут хороший урожай, но и обогатят почву азотом, улучшая её состояние для следующих культур.

Роль сидератов

Осенью полезно засевать грядки сидератами, чтобы восстановить баланс питательных веществ:

Овёс восполнит калий,

Рапс обогатит почву фосфором,

Белая горчица поможет бороться с фитофторой.

Правильный подбор культур для севооборота поможет избежать болезней, сохранить плодородие почвы и улучшить будущий урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

