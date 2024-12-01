Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота

Правильный севооборот играет ключевую роль не только в повышении урожайности, но и в оздоровлении почвы. Особое внимание стоит уделить томатам — эта культура потребляет много питательных веществ и подвержена множеству болезней.
Категорически не рекомендуется сажать на томатных грядках культуры из семейства Паслёновых: картофель, перец, баклажаны, физалис. Эти растения имеют общие болезни и вредителей с томатами.
Возвращать паслёновые на прежнее место следует не раньше, чем через 3-4 года. За это время почва восстановит плодородие, а вредоносные микроорганизмы и вредители погибнут.
Цветная капуста, брокколи, кольраби и белокочанная капуста отлично растут после томатов. Более того, белокочанную капусту часто выращивают вместе с помидорами — считается, что такое соседство уменьшает вероятность заболеваний.
Шпинат, укроп, листовая горчица, рукола, петрушка, листовой сельдерей и салат дают хороший урожай после томатов. Осенний посев зелени обеспечит свежую продукцию осенью и ранней весной.
Морковь, свёкла, репа, редька и корневой сельдерей прекрасно развиваются после томатной культуры.
Эти культуры могут расти на месте томатов, но только при условии, что почва будет обогащена органическими удобрениями. Если грядка истощена, огурцы могут страдать от нехватки питательных веществ.
Фасоль, горох, бобы и чечевица не только дадут хороший урожай, но и обогатят почву азотом, улучшая её состояние для следующих культур.
Осенью полезно засевать грядки сидератами, чтобы восстановить баланс питательных веществ:
Правильный подбор культур для севооборота поможет избежать болезней, сохранить плодородие почвы и улучшить будущий урожай.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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