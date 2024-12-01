Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горох — это не только питательная культура для человека, но и настоящий помощник для огорода. Он принадлежит к семейству Бобовых, куда входят бобы, фасоль, чечевица, а также деревья, кустарники, лианы и полукустарники. Бобовые веками занимали ключевое место в рационе человека наряду со злаковыми культурами.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Чем уникальны бобовые?

Главная особенность растений этого семейства — наличие азотфиксирующих бактерий. Они живут в небольших клубеньках на корнях гороха и других бобовых, извлекая азот из воздуха и насыщая им почву.

Благодаря этому свойству после гороха можно с успехом выращивать любые культуры, кроме представителей того же семейства. Почва остаётся обогащённой азотом — одним из ключевых элементов питания растений, обеспечивая отличные условия для последующих посадок.

Почему нельзя сажать бобовые после гороха?

Дефицит питательных веществ

Растения одного семейства активно потребляют схожие питательные элементы, что может истощить запасы почвы.

Общие болезни и вредители

Горох, бобы, фасоль, чечевица, нут, арахис, а также бобовые сидераты (люцерна, клевер, люпин, вика) подвержены одинаковым заболеваниям и атакам вредителей. Это делает посадку после гороха рискованной.

Совет: после гороха выбирайте растения, которые не относятся к семейству Бобовых, чтобы избежать проблем с питанием и вредителями.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

