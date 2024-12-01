Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки

Горох — это не только питательная культура для человека, но и настоящий помощник для огорода. Он принадлежит к семейству Бобовых, куда входят бобы, фасоль, чечевица, а также деревья, кустарники, лианы и полукустарники. Бобовые веками занимали ключевое место в рационе человека наряду со злаковыми культурами.
Главная особенность растений этого семейства — наличие азотфиксирующих бактерий. Они живут в небольших клубеньках на корнях гороха и других бобовых, извлекая азот из воздуха и насыщая им почву.
Благодаря этому свойству после гороха можно с успехом выращивать любые культуры, кроме представителей того же семейства. Почва остаётся обогащённой азотом — одним из ключевых элементов питания растений, обеспечивая отличные условия для последующих посадок.
Растения одного семейства активно потребляют схожие питательные элементы, что может истощить запасы почвы.
Горох, бобы, фасоль, чечевица, нут, арахис, а также бобовые сидераты (люцерна, клевер, люпин, вика) подвержены одинаковым заболеваниям и атакам вредителей. Это делает посадку после гороха рискованной.
Совет: после гороха выбирайте растения, которые не относятся к семейству Бобовых, чтобы избежать проблем с питанием и вредителями.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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