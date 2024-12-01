Почему нельзя сажать капусту и редис друг за другом

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста и редис принадлежат к семейству крестоцветных, которое включает более 4000 видов растений. Человечество культивирует их на протяжении веков, используя как подземные, так и надземные части в пищу. Среди самых известных представителей семейства — капуста, редька, репа и редис.

Фото: commons.wikimedia.org by Coyau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветная капуста

Можно ли сажать капусту и редис друг после друга?

Одно из главных правил агрономии гласит: не стоит сажать представителей одного семейства на одной грядке два года подряд. Это связано с тем, что у "родственников" одинаковые болезни и вредители, которые после первого сезона остаются в почве, готовясь атаковать новую посадку. Например, крестоцветная блошка, обосновавшаяся на капусте, легко уничтожит редис в следующем году.

Что делать, если выбора нет?

Если обстоятельства требуют посадить крестоцветные два года подряд:

Профилактика болезней и вредителей

Начните профилактические обработки заранее, используя безопасные биологические препараты, такие как "Фитоспорин" или "Битоксибациллин".

Регулярно удаляйте растительные остатки с грядки

Защита от килы

Кила — одно из самых опасных заболеваний крестоцветных, поражающее корни. Оно развивается только в кислой почве, поэтому для защиты растений:

Перед посадкой добавьте в грунт мел, доломитовую муку или золу. Зола, кроме раскисления почвы, обогатит её питательными веществами.

Севооборот и выбор сортов

Если приходится выращивать редис после капусты или наоборот, выбирайте сорта, устойчивые к заболеваниям, чтобы снизить риски.

Какие болезни угрожают крестоцветным?

Помимо килы, капуста и редис подвержены:

слизистому и сосудистому бактериозу,

фузариозу,

различным видам гнили.

Для профилактики пролейте почву препаратами на основе триходермы и сенной палочки. Эти микроорганизмы безопасны для растений, животных и человека, но уничтожают возбудителей болезней.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье растений даже при нарушении правил севооборота.

Уточнения

Фузариоз - заболевание растений (культурных и дикорастущих), вызываемое грибами рода Fusarium.

