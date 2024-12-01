Почему нельзя сажать капусту и редис друг за другом

Капуста и редис принадлежат к семейству крестоцветных, которое включает более 4000 видов растений. Человечество культивирует их на протяжении веков, используя как подземные, так и надземные части в пищу. Среди самых известных представителей семейства — капуста, редька, репа и редис.
Одно из главных правил агрономии гласит: не стоит сажать представителей одного семейства на одной грядке два года подряд. Это связано с тем, что у "родственников" одинаковые болезни и вредители, которые после первого сезона остаются в почве, готовясь атаковать новую посадку. Например, крестоцветная блошка, обосновавшаяся на капусте, легко уничтожит редис в следующем году.
Если обстоятельства требуют посадить крестоцветные два года подряд:
Кила — одно из самых опасных заболеваний крестоцветных, поражающее корни. Оно развивается только в кислой почве, поэтому для защиты растений:
Если приходится выращивать редис после капусты или наоборот, выбирайте сорта, устойчивые к заболеваниям, чтобы снизить риски.
Помимо килы, капуста и редис подвержены:
Для профилактики пролейте почву препаратами на основе триходермы и сенной палочки. Эти микроорганизмы безопасны для растений, животных и человека, но уничтожают возбудителей болезней.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье растений даже при нарушении правил севооборота.
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