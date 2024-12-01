Почему растениям важен размер горшка: 5 примеров

При уходе за комнатными растениями важно учитывать не только освещение и полив, но и правильный размер горшка. Некоторые растения предпочитают "тесноту" и лучше развиваются в небольших ёмкостях, чем в просторных горшках, где корни занимают лишь 20-30 % пространства.
Этому растению подойдут широкие, но неглубокие горшки, так как его корни разрастаются вширь. Когда корни начинают появляться на поверхности, это сигнал к пересадке.
Молочай хорошо себя чувствует в горшке, где корни достигают дна с дренажным отверстием. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые — раз в 2 года.
Фикусы предпочитают тесные ёмкости, так как в просторных горшках они начинают активно развивать корневую систему, что замедляет рост надземной части. Это может привести к загниванию корней.
В небольших горшках фиалки лучше цветут. Пересаживать их нужно редко, при этом удаляя повреждённые или подгнившие корни.
Этот цветок имеет слабую корневую систему, поэтому в большом горшке он начнёт тратить силы на развитие корней в ущерб зелёной массе и цветению.
Совет: подбор правильного размера горшка поможет вашим растениям оставаться здоровыми и активно развиваться.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии.
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