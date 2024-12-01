Как бороться с мучнистым червецом: советы цветоводов

Мучнистый червец, известный также как войлочник, часто остаётся незамеченным до тех пор, пока не нанесёт серьёзный вред растениям. Особенно этот вредитель любит фиалки, питаясь их соками и оставляя после себя белый налёт и выделения (падь), которые становятся средой для грибковых болезней.
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Мучнистый червец
Как распознать мучнистого червеца
Самцы червецов имеют крылья и внешне напоминают мелких комаров, в то время как самки выглядят как овальные насекомые длиной 3-6 мм, иногда до 10 мм, покрытые мучнистым налётом или воском.
Как бороться с вредителем
Удаление налёта. Первым делом нужно приготовить мыльный раствор. С помощью ватных дисков, ватных палочек или старой зубной щётки аккуратно смойте белый налёт, не повреждая растение. Обрабатывайте листья и стебли тщательно, не оставляя следов налёта.
Замена грунта. После очистки растения пересаживают в свежую почву. Если пересадка невозможна, заменяют верхний слой грунта. Это позволяет избавиться от оставшихся вредителей и их яиц.
Обработка инсектицидами. Завершающий этап — обработка растения любым подходящим инсектицидом, который уничтожит оставшихся насекомых.
Профилактика заражения
Мучнистые червецы предпочитают сухую среду. Поддерживайте умеренную влажность и регулярно опрыскивайте растения.
Старые засохшие листья, цветы и повреждённые побеги привлекают вредителей. Убирайте их вовремя, чтобы поддерживать санитарное состояние.
Новые растения, купленные в магазине, нужно изолировать на 1-2 недели. Карантин поможет предотвратить распространение возможных вредителей.
Регулярный уход и соблюдение профилактических мер помогут защитить ваши растения от мучнистого червеца.
Уточнения
Мучнистые червецы или войлочники, или ложноподушечницы (лат. Pseudococcidae) — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов.