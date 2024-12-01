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Как бороться с мучнистым червецом: советы цветоводов

2:02
Садоводство

Мучнистый червец, известный также как войлочник, часто остаётся незамеченным до тех пор, пока не нанесёт серьёзный вред растениям. Особенно этот вредитель любит фиалки, питаясь их соками и оставляя после себя белый налёт и выделения (падь), которые становятся средой для грибковых болезней.

Мучнистый червец
Фото: creativecommons.org by Graham Wise is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Мучнистый червец

Как распознать мучнистого червеца

Самцы червецов имеют крылья и внешне напоминают мелких комаров, в то время как самки выглядят как овальные насекомые длиной 3-6 мм, иногда до 10 мм, покрытые мучнистым налётом или воском.

Как бороться с вредителем

  1. Удаление налёта.
    Первым делом нужно приготовить мыльный раствор. С помощью ватных дисков, ватных палочек или старой зубной щётки аккуратно смойте белый налёт, не повреждая растение. Обрабатывайте листья и стебли тщательно, не оставляя следов налёта.
  2. Замена грунта.
    После очистки растения пересаживают в свежую почву. Если пересадка невозможна, заменяют верхний слой грунта. Это позволяет избавиться от оставшихся вредителей и их яиц.
  3. Обработка инсектицидами.
    Завершающий этап — обработка растения любым подходящим инсектицидом, который уничтожит оставшихся насекомых.

Профилактика заражения

  • Мучнистые червецы предпочитают сухую среду. Поддерживайте умеренную влажность и регулярно опрыскивайте растения.
  • Старые засохшие листья, цветы и повреждённые побеги привлекают вредителей. Убирайте их вовремя, чтобы поддерживать санитарное состояние.
  • Новые растения, купленные в магазине, нужно изолировать на 1-2 недели. Карантин поможет предотвратить распространение возможных вредителей.

Регулярный уход и соблюдение профилактических мер помогут защитить ваши растения от мучнистого червеца.

Уточнения

Мучнистые червецы или войлочники, или ложноподушечницы (лат. Pseudococcidae) — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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