Как бороться с мучнистым червецом: советы цветоводов

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мучнистый червец, известный также как войлочник, часто остаётся незамеченным до тех пор, пока не нанесёт серьёзный вред растениям. Особенно этот вредитель любит фиалки, питаясь их соками и оставляя после себя белый налёт и выделения (падь), которые становятся средой для грибковых болезней.

Фото: creativecommons.org by Graham Wise is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Мучнистый червец

Как распознать мучнистого червеца

Самцы червецов имеют крылья и внешне напоминают мелких комаров, в то время как самки выглядят как овальные насекомые длиной 3-6 мм, иногда до 10 мм, покрытые мучнистым налётом или воском.

Как бороться с вредителем

Удаление налёта.

Первым делом нужно приготовить мыльный раствор. С помощью ватных дисков, ватных палочек или старой зубной щётки аккуратно смойте белый налёт, не повреждая растение. Обрабатывайте листья и стебли тщательно, не оставляя следов налёта. Замена грунта.

После очистки растения пересаживают в свежую почву. Если пересадка невозможна, заменяют верхний слой грунта. Это позволяет избавиться от оставшихся вредителей и их яиц. Обработка инсектицидами.

Завершающий этап — обработка растения любым подходящим инсектицидом, который уничтожит оставшихся насекомых.

Профилактика заражения

Мучнистые червецы предпочитают сухую среду. Поддерживайте умеренную влажность и регулярно опрыскивайте растения.

Старые засохшие листья, цветы и повреждённые побеги привлекают вредителей. Убирайте их вовремя, чтобы поддерживать санитарное состояние.

Новые растения, купленные в магазине, нужно изолировать на 1-2 недели. Карантин поможет предотвратить распространение возможных вредителей.

Регулярный уход и соблюдение профилактических мер помогут защитить ваши растения от мучнистого червеца.

Уточнения

Мучнистые червецы или войлочники, или ложноподушечницы (лат. Pseudococcidae) — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов.

