Полив комнатных растений: идеальная вода для здоровья и роста

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Комнатные растения — это прекрасное украшение интерьера, придающее уют и атмосферу живости. Однако чтобы они радовали глаз и оставались здоровыми, очень важно правильно подбирать воду для их полива.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

Типы воды для полива

Существует несколько типов воды, которые можно использовать для полива комнатных растений:

Водопроводная вода: это самый распространённый вид воды для полива. Однако она может содержать хлор и другие химические вещества, которые могут быть вредны для растений. Чтобы минимизировать негативное воздействие, рекомендуется оставлять водопроводную воду на 24 часа, чтобы хлор испарился.

Дождевая вода: это одна из лучших альтернатив. Дождевую воду можно собирать в ведра. Она мягче водопроводной и не содержит химикатов, что делает её идеальной для большинства комнатных растений.

Фильтрованная вода: использование фильтров (угольных или обратного осмоса) позволяет удалить нежелательные примеси и хлор, что делает такую воду безопасной для полива.

Кипяченая вода: кипячение воды убивает большинство микроорганизмов и удаляет хлор. После остывания такая вода может использоваться для полива, но её не следует использовать в больших количествах, чтобы не пересушить почву.

Температура воды

Температура поливной воды также имеет значение. Комнатные растения предпочитают воду комнатной температуры (около 20–25 градусов Цельсия). Холодная вода может шокировать корни, замедляя рост и развитие растения. В то же время слишком горячая вода может привести к повреждениям корневой системы.

Жёсткость воды

Жёсткость воды определяется содержанием растворенных минералов, таких как кальций и магний. Слишком жесткая вода может накапливаться в почве, негативно влияя на здоровье растений. Если вода слишком жесткая, следует рассмотреть возможность использования фильтрованной или дождевой воды для полива.

pH воды

Оптимальный уровень pH для большинства комнатных растений составляет 6,0–7,0. Если pH воды слишком высокий или слишком низкий, это может повлиять на усвоение питательных веществ. Измерение pH можно проводить с помощью специальных тестеров, которые доступны в садоводческих магазинах.

Вода с удобрениями

Иногда для полива растений используется вода, растворенная с удобрениями. Важно не перегружать растения лишними питательными веществами. Обычно это делается по инструкции, с соблюдением рекомендованных концентраций.

Правильный выбор воды для полива — это один из ключевых факторов, влияющих на здоровье и внешний вид комнатных растений. Используйте подходящую воду, обращайте внимание на температуру и химический состав, и ваши зеленые любимцы будут долго радовать вас своим великолепием!