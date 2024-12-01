Какие удобрения и методы защиты помогут хвойным деревьям пережить зиму

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы ошибочно полагают, что хвойные растения не требуют особой подготовки к зиме, поскольку обладают естественной зимостойкостью. Однако, несмотря на это, такие растения всё равно нуждаются в защите, особенно от солнечных ожогов и других внешних факторов. Для того чтобы хвойники успешно пережили зиму, подготовку нужно начинать ещё осенью.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Первым шагом является внесение фосфорно-калийных удобрений. Эти подкормки способствуют ускорению роста корней и помогают побегам деревьев быстрее одревеснеть. Важно помнить, что удобрения, содержащие азот, использовать нельзя, так как они стимулируют рост новых побегов, которые могут не пережить зимние морозы.

Кроме того, в осенний период необходимо обработать хвойные растения от болезней, таких как бактериальные и грибковые инфекции. Для этого обычно используют медьсодержащие препараты, при этом важно избегать использования купороса меди, так как он может вызвать ожог хвои.

Не менее важным этапом является влагозарядный полив. Он нужен для того, чтобы растения имели достаточное количество воды в почве, даже когда она замерзает. В зимний период хвойные растения продолжают обмениваться влагой, и недостаток воды может привести к обгоранию хвои.

Чтобы защитить хвойные растения от солнечных ожогов, их покрывают мешковиной или другим материалом, который пропускает свет, но не дает прямого солнечного воздействия. Вместо укрывных материалов, которые могут аккумулировать тепло, такие как спанбонд, лучше использовать специальные препараты, такие как Пуршейд и Пуршат-О, которые блокируют солнечные лучи.

Наконец, полезной процедурой является связывание кроны хвойных деревьев, особенно тех, которые страдают от сильных ветров или накопления снега на ветвях. Важно не перетягивать ветки, чтобы не повредить их, а также регулярно стряхивать снег с ветвей зимой.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

