Заставьте орхидею зацвести за 10 дней: невероятно простой способ

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если орхидея долго не цветет, возможно, ей не хватает питательных веществ. Чтобы помочь растению вернуть силу и зацвести, можно использовать простую подкормку.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Для этого потребуется пакетик зеленого чая, чеснок и мед. Начните с того, что заварите один пакетик зеленого чая в литре кипятка и оставьте настаиваться на четыре часа. Затем в отдельной емкости смешайте два измельченных зубчика чеснока с чайной ложкой меда и залейте смесь литром воды. Настаивайте раствор еще четыре часа, процедите и соедините с остывшим чаем.

Полученную подкормку рекомендуется использовать для полива орхидеи раз в десять дней. Этот натуральный раствор поможет растениям восстановить силы и стимулирует цветение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

