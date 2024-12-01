Заставьте орхидею зацвести за 10 дней: невероятно простой способ

Если орхидея долго не цветет, возможно, ей не хватает питательных веществ. Чтобы помочь растению вернуть силу и зацвести, можно использовать простую подкормку.
Для этого потребуется пакетик зеленого чая, чеснок и мед. Начните с того, что заварите один пакетик зеленого чая в литре кипятка и оставьте настаиваться на четыре часа. Затем в отдельной емкости смешайте два измельченных зубчика чеснока с чайной ложкой меда и залейте смесь литром воды. Настаивайте раствор еще четыре часа, процедите и соедините с остывшим чаем.
Полученную подкормку рекомендуется использовать для полива орхидеи раз в десять дней. Этот натуральный раствор поможет растениям восстановить силы и стимулирует цветение.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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