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Легкий способ обновить цветник — создаем клумбу с помощью горшков

1:24
Садоводство

Цветник — важная часть дачного участка, которая при правильном уходе становится ярким украшением. Однако с течением времени его внешний вид может ухудшаться. Это связано с тем, что растения в клумбе цветут в разное время, и когда один цветок отцветает, клумба теряет свою привлекательность.

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Для того чтобы избежать этого, дачники часто прибегают к переработке клумбы, но такой процесс требует немало времени и усилий. Однако есть способ упростить уход за цветниками и сохранить их декоративность без лишних хлопот.

Суть метода заключается в том, чтобы использовать горшки в качестве временных емкостей для растений. Для этого на выбранной площадке делают углубления, в которые помещаются пустые пластиковые горшки. В эти горшки ставят растения, а затем присыпают все грунтом.

Такой подход имеет несколько преимуществ: во-первых, можно в любой момент поменять растения, которые потеряли декоративность, без повреждения корневой системы соседних растений. Во-вторых, нет необходимости беспокоиться о поливе и удобрениях — эти заботы уже учтены в процессе посадки.

Метод "горшок в горшок" позволяет не только легко поддерживать цветник в хорошем состоянии, но и значительно сэкономить время и усилия.

Уточнения

Цветни́к - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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