Плющ в саду: как навсегда его удалить без химикатов

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Плющ — это вечнозелёное вьющееся растение, которое часто используется для озеленения садов и участков. Несмотря на свою красоту, плющ может стать настоящей головной болью для садоводов, если не контролировать его рост. Если плющ начинает захватывать территорию вашего участка, его трудно удалить из-за способности быстро прорастать и укореняться. Но существует один надежный способ, позволяющий навсегда избавиться от него.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedera_helix_%27Golden_Curl%27_Bluszcz_pospolity_2019-09-15_01.jpg by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плющ

Почему плющ так агрессивен?

Плющ способен быстро распространяться благодаря своим ползучим побегам, которые укореняются в почве. Кроме того, он может расти в разных условиях — от солнечных участков до тенистых мест, что делает его универсальным, но и потенциально опасным обитателем вашего сада. Если не контролировать его рост, плющ способен задушить другие растения, забирая у них свет и питательные вещества.

Эффективный метод удаления плюща

Есть много методов, предложенных для борьбы с плющом, от механического удаления до химических препаратов, но наиболее надежный и эффективный способ заключается в следующем:

Механическое удаление. Начните с того, чтобы вручную удалить листья и стебли плюща. Убедитесь, что вы вырываете корни полностью, чтобы предотвратить повторный рост. Следует использовать садовые инструменты, такие как лопата и мотыга, чтобы облегчить эту задачу. Это трудоемкий, но обязательный шаг. Выжигание. После того как вы удалите видимую часть плюща, примените метод выжигания. Для этого приготовьте специальный раствор, состоящий из уксуса (концентрация 20-30%), который нужно аккуратно распрыснуть на оставшиеся части корней и стеблей. Уксус обладает сильными гербицидными свойствами и эффективно уничтожает оставшиеся корни. Засыпка мульчей. После того как вы обработали территорию уксусом, засыпьте пораженные участки слоями органической мульчи, такой как корки деревьев, сено или солома. Это не только предотвратит прорастание новых побегов, но и улучшит структуру почвы, создавая более благоприятные условия для других растений. Регулярный контроль. Чтобы гарантировать, что плющ не вернется, проведите осмотр участка и удалите любые новые побеги в течение следующих нескольких месяцев. Уделяйте этому процессу время, и вскоре вы заметите, что растения не появляются.

Выведение плюща с участка — задача не из легких, однако с помощью этого метода вы сможете эффективно справиться с ним. Механическое удаление, применение уксуса и мульчирование — это комбинация шагов, которые обеспечат долгожданный результат и предотвратят повторное появление плюща. Главное — это терпение и регулярный контроль за участком. Следуя этим рекомендациям, вы сможете восполнить ваш сад новыми, красивыми растениями и получить удовольствие от ухоженного участка.