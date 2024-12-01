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Как выбрать лучший сорт фасоли и гороха для вашего сада

2:49
Садоводство

Горох и фасоль — это не только вкусные, но и очень полезные растения. Они являются важным источником белков, углеводов, клетчатки и витаминов. Клетчатка, содержащаяся в бобовых, помогает очищать организм от шлаков и токсинов, что особенно важно для жителей мегаполисов и экологически неблагополучных районов. Горох помогает при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладает антиканцерогенным эффектом благодаря содержанию селена.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Полезные свойства фасоли

Фасоль содержит легкоусвояемый белок, который включает незаменимые аминокислоты, необходимые организму. Она способствует укреплению кровеносных сосудов и нормализации сердечного ритма. Эти бобовые культуры также известны своей способностью фиксировать азот в почве, что делает их отличными предшественниками для других растений.

Выращивание гороха и фасоли

Горох и фасоль имеют короткий период вегетации (60-65 дней), что позволяет выстраивать посевной конвейер с начала сезона до конца июля. Это значит, что можно успеть вырастить два урожая за сезон. Для гороха рекомендуется сажать его в ряд с расстоянием между растениями около 4-5 см, а глубина заделки семян должна составлять 3-4 см. Важно, чтобы почва была влажной, но не слишком сухой, иначе потребуется дополнительный полив.

Уход за фасолью

Фасоль, в отличие от гороха, более чувствительна к кислым почвам, поэтому важно проводить удобрение минеральными веществами. Сбор фасоли осуществляется выборочно, по мере созревания бобов, а при посадке нужно учитывать необходимость опоры для растущих кустов.

Использование урожая

Как горох, так и фасоль можно использовать в свежем виде, для заморозки или консервирования. Недозрелые семена гороха можно употреблять в пищу в свежем и консервированном виде, а зрелые семена готовят для супов, гарниров и даже добавляют в муку при выпечке хлеба.

Популярные сорта фасоли и гороха

Малахит - раннеспелый сорт фасоли кустовой формы, прекрасно подходит для консервирования и замораживания.

Мелодия - высокоурожайный сорт спаржевой фасоли с очень вкусными, плоскими стручками.

Глориоза - среднеспелый сорт гороха с отличными вкусовыми качествами, предназначен для употребления в свежем виде и консервирования.

Калипсо - лущильный горох с высоким содержанием белка и сахара, который также прекрасно подходит для замораживания и консервирования.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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