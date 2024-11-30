В Туркестане начинают расти бананы

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В будущем местные предприниматели планируют импортировать экзотические фрукты, такие как авокадо, манго и ананас.

Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free) банан

Согласно информации inbusiness.kz, большую часть бананов, представленных на казахстанском рынке, поставляют из Эквадора.

Ислам Алиев, бизнесмен из Сайрамского района Туркестанской области, собирает второй урожай экзотических фруктов в своей теплице в этом году.

Он поделился, что местная продукция уже продается в торговых центрах Алматы.

— В Казахстан ежегодно импортируется 100 тысяч тонн бананов из Эквадора. Мы планируем построить еще одну теплицу площадью от 20 до 35 гектаров, чтобы занять 20-30 процентов рынка. У нас также есть возможность использования дополнительных 90 гектаров для посадки авокадо, манго и ананасов, — отметил он.

Согласно мнению южных садоводов, одомашнивание экзотических ягод было лишь делом времени. Они убеждены, что на юге страны успешно растут такие фрукты, как бананы, лимоны и финики.

Так, сегодня бананы из Сайрама продаются по цене 500-600 тенге (порядка 120 российских рублей - прим. авт.). Местные предприниматели уверены, что в будущем смогут увеличить объёмы производства и занять большую долю на рынке страны.