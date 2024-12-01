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Как правильно посадить виноград, чтобы он приносил богатый урожай

2:26
Садоводство

При выборе места для посадки винограда важно учитывать, что это светолюбивое и теплолюбивое растение. Оно нуждается в максимальном солнечном освещении и защите от северных холодных ветров. Для этого идеально подойдут места, защищенные живыми изгородями, густыми деревьями или постройками.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Лозы следует высаживать с ориентацией на южное, западное или юго-западное направление, что особенно важно для регионов с коротким летом и дефицитом солнечного света, таких как средняя полоса.

Выбор сортов винограда

При выборе сорта стоит ориентироваться на сроки созревания, которые бывают разных категорий: сверхранние, ранние, среднеранние, средние и поздние. В условиях средней полосы лучше выбрать сорта с коротким сроком созревания — не более 120 дней. Такие сорта будут успевать созреть до осени, в отличие от поздних сортов, которые могут не выдержать заморозков.

Важно также решить, какой сорт подходит для вашего региона — десертный или технический. Десертные сорта требуют больше внимания и могут не раскрыть свой потенциал в холодных климатах, тогда как технические сорта менее капризны и более устойчивы к сложным условиям.

Посадка винограда

Для посадки винограда важна подготовка гряд и посадочных ям. Ямы должны быть просторными (80 см в ширину и глубину), с дренажем из битого кирпича или керамзита, а также с добавлением удобрений, подходящих для винограда.

Саженец следует располагать так, чтобы его "пятка" была на 35-40 см ниже уровня почвы, после чего яму засыпают грунтом, уплотняют и обильно поливают. Для лучшего увлажнения и защиты от корки почву можно замульчировать.

Уход за виноградом после посадки

После посадки лозы требуют регулярного полива. В первые недели после посадки поливать лозы следует каждые 10-14 дней, а в жаркие месяцы — каждую неделю. Важно следить за тем, чтобы почва оставалась влажной, но не перенасыщенной водой. В первый год после посадки подкормки не требуются, но осенью полезно внести смесь удобрений для лучшей подготовки винограда к зимовке.

Уточнения

Виноградник (устар. по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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