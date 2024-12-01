Когда собирать арбуз? Узнайте, как проверить его зрелость

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Определить, созрел ли арбуз, не так просто, как кажется. В отличие от дыни или тыквы, арбуз не продолжает дозревать после того, как его срывают. Следовательно, важно выбрать момент для сбора плода с бахчи, основываясь на нескольких признаках зрелости.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич Арбуз

Можно ли есть неспелый арбуз

Неспелый арбуз, конечно, можно есть, но он будет водянистым и безвкусным, в отличие от сладкого и ароматного зрелого плода. Его мякоть будет бледной, а содержание полезных веществ значительно ниже, чем у зрелого арбуза.

Можно ли оставить арбуз слишком долго на грядке

Если оставить арбуз на бахче после того, как он созреет, он может перезреть. В таком случае мякоть становится мучнистой и кашеобразной, а затем начнет гнить. Поэтому важно собирать арбуз вовремя, хотя незначительное отставание в несколько дней не повредит плоду.

Как определить зрелость арбуза

Тест на звук: при постукивании по арбузу, зрелый плод издает глубокий, глухой звук, напоминающий барабан. Звонкий, высокий звук свидетельствует о незрелости.

Пятно на нижней стороне: плоды арбуза, которые долго лежали на земле, имеют желтое пятно. Если оно белое, арбуз еще не созрел.

Кожура: тусклый зеленый цвет кожуры и четкие полоски — признак зрелости. У незрелых плодов кожура будет блестящей.

Усики: усики, расположенные возле стебля, должны быть высохшими и коричневыми, что указывает на зрелость арбуза.

Размер и вес: спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Поднимите несколько арбузов одинакового размера и выберите более тяжелый.

Сжатие: кожура арбуза не должна быть мягкой, но и не слишком твердой. Легкое сжатие на противоположной от хвостика стороне поможет понять, созрел ли плод.

Советы по хранению арбузов

Целые арбузы следует хранить при комнатной температуре не более недели. Разрезанные плоды лучше хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Для более длительного хранения арбуз можно заморозить, предварительно нарезав на кусочки.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

