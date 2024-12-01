Когда собирать арбуз? Узнайте, как проверить его зрелость

Определить, созрел ли арбуз, не так просто, как кажется. В отличие от дыни или тыквы, арбуз не продолжает дозревать после того, как его срывают. Следовательно, важно выбрать момент для сбора плода с бахчи, основываясь на нескольких признаках зрелости.
Неспелый арбуз, конечно, можно есть, но он будет водянистым и безвкусным, в отличие от сладкого и ароматного зрелого плода. Его мякоть будет бледной, а содержание полезных веществ значительно ниже, чем у зрелого арбуза.
Если оставить арбуз на бахче после того, как он созреет, он может перезреть. В таком случае мякоть становится мучнистой и кашеобразной, а затем начнет гнить. Поэтому важно собирать арбуз вовремя, хотя незначительное отставание в несколько дней не повредит плоду.
Тест на звук: при постукивании по арбузу, зрелый плод издает глубокий, глухой звук, напоминающий барабан. Звонкий, высокий звук свидетельствует о незрелости.
Пятно на нижней стороне: плоды арбуза, которые долго лежали на земле, имеют желтое пятно. Если оно белое, арбуз еще не созрел.
Кожура: тусклый зеленый цвет кожуры и четкие полоски — признак зрелости. У незрелых плодов кожура будет блестящей.
Усики: усики, расположенные возле стебля, должны быть высохшими и коричневыми, что указывает на зрелость арбуза.
Размер и вес: спелый арбуз должен быть тяжелым для своего размера. Поднимите несколько арбузов одинакового размера и выберите более тяжелый.
Сжатие: кожура арбуза не должна быть мягкой, но и не слишком твердой. Легкое сжатие на противоположной от хвостика стороне поможет понять, созрел ли плод.
Целые арбузы следует хранить при комнатной температуре не более недели. Разрезанные плоды лучше хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Для более длительного хранения арбуз можно заморозить, предварительно нарезав на кусочки.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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