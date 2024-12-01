Все, что нужно знать о болезнях сливы и как с ними бороться

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слива — прекрасное дерево для сада, но она подвержена множеству болезней. Для эффективной борьбы с ними важно понимать, какие именно заболевания могут поразить дерево и как с ними справляться.

Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Слива

Грибковые болезни сливы

Одной из самых распространенных грибковых болезней является черная узловатость, вызванная грибком Apiosporina morbosa. Это заболевание поражает деревья весной, при затяжных дождях. На ветках появляются удлиненные вздутия, которые затем становятся черными и ломкими. Для борьбы с болезнью необходимо обрезать пораженные ветви и регулярно обрабатывать деревья фунгицидами.

Корневая гниль — вызванная грибком Armillaria mellea, приводит к слабому росту и увяданию деревьев. Лечение возможно только при удалении зараженного растения, включая корни.

Бактериальные заболевания

Бактериальный рак — вызванный Pseudomonas syringae, проявляется язвами на ветках и смолой у основания почек. Чтобы предотвратить его, нужно обрезать пораженные участки и опрыскивать деревья медьсодержащими препаратами.

Корончатый галл — вызванный Agrobacterium tumefaciens, вызывает образование бородавчатых вздутий на коре дерева. Лечение сводится к удалению зараженных частей растения.

Вирусные заболевания

Вирус оспы слив или шарка — переносится тлей и приводит к сморщиванию листьев и образованию желтых колец на плодах. Вирус не лечится, и зараженные деревья необходимо удалять.

Меры борьбы с заболеваниями сливы

Для предотвращения многих заболеваний важно соблюдать регулярный уход за деревом. Это включает в себя обрезку зараженных частей, обработку фунгицидами и регулярную проверку на наличие вредителей. Также стоит избегать посадки сливы рядом с зараженными растениями.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

