Секреты успешного компостирования: что нельзя делать и почему

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — время, когда в саду активно собираются материалы для компостирования. Это лучший период для закладки компостной кучи, однако при этом нужно помнить, что осеннее компостирование имеет свои особенности. Есть несколько вещей, которые категорически нельзя делать с компостом осенью, чтобы не испортить весь процесс.

Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компост

Чего нельзя делать с компостом осенью

Во-первых, свежие опавшие листья не стоит сразу добавлять в компост. Лучше подождать, пока они не станут коричневыми. Также нельзя добавлять растения, которые пострадали от болезней или вредителей, так как даже если теоретически тепло в компостной куче уничтожит патогены, на практике этого часто бывает недостаточно.

Семена сорняков тоже не стоит добавлять в компост, особенно если они уже сформировались, потому что они могут пережить компостирование, если температура в куче не достигает 70°C.

Некоторые виды листьев, такие как листья хвойных деревьев или вечнозеленые растения, тоже не подходят для компостирования. Они разлагаются слишком долго и требуют особого подхода. В холодное время года также стоит сократить количество переворачивания компоста, чтобы не потерять тепло.

Наконец, не следует добавлять в компост фекалии домашних животных, так как они могут содержать яйца паразитов и долго перегнивают.

Обязательные мероприятия для осеннего компостирования

Осенью следует собирать скошенную траву и листья, богатые углеродом. Эти материалы легко добавлять в компост и они помогут сбалансировать его состав. Если листья слишком многочисленны, их можно компостировать отдельно, создавая "листовую землю". Такой компост будет хорош для разрыхления почвы, хотя и не является полноценным удобрением.

Хорошая идея — хранить листья в мешках, чтобы использовать их в будущем. Также осенью стоит сохранять древесную золу, которая является ценным дополнением для компостной кучи. Важно помнить о контроле влажности, добавляя сухие материалы, такие как солома или картон, если влажность слишком высокая.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов.

