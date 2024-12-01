Тонкости выращивания кунжута — от выбора семян до сбора урожая

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кунжут — это не только популярный ингредиент в кулинарии, но и довольно интересное растение, которое можно вырастить даже в средней полосе. Обычно оно ассоциируется с жарким климатом, однако с учетом правильных условий, его можно выращивать и в менее теплых регионах.

Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Семена кунжута

Выращивание кунжута: тонкости и советы

1. Кунжут — ботаническая справка

Кунжут (Sesamum) — это тропическое многолетнее растение семейства Педалиевых, родом из Африки и Индии. В зависимости от сорта и условий выращивания, высота растения может варьироваться от 40 см до 1,5 метров. Кунжут имеет квадратные стебли и листья различной формы, которые уменьшаются к верхушке растения.

Цветки кунжута напоминают колокольчики, они могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или синими. Пчелы любят его цветы, и мед с кунжутного растения считается одним из самых вкусных. Семена кунжута могут быть белыми, коричневыми, красными или желтовато-коричневыми и обладают высокой калорийностью, богатые маслами и полезными веществами.

2. Важные условия для выращивания кунжута

Чтобы вырастить хороший урожай кунжута, важно обеспечить растение жаркими и сухими условиями. Для выращивания в средней полосе лучше всего использовать рассадный способ. Кунжут предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву, но он терпим к засухе и плохим условиям. Важно избегать стоячей воды и влажной почвы, поэтому песчаная или суглинистая почва будет оптимальной.

Растение требует много солнечного света, и для повышения урожайности в прохладном климате можно использовать каменные или кирпичные стены, которые будут сохранять тепло. Также можно высаживать кунжут в приподнятые грядки и покрывать почву черной пленкой, чтобы создать дополнительное тепло.

3. Выращивание кунжута из семян

Семена кунжута для средней полосы стоит сажать в лотки за 4-6 недель до последних заморозков. Для посева лучше использовать универсальную смесь для растений, слегка присыпав семена. Для прорастания оптимальная температура почвы — 21°C. Всходы появляются через 10-14 дней, после чего растения нужно распикировать. В открытый грунт рассаду можно высаживать, когда температура воздуха достигнет 20°C.

4. Сбор урожая кунжута

Когда наступает конец лета, первые коробочки у стебля начинают созревать. Как только большинство коробочек откроется, можно срезать стебли и потрясти их, чтобы собрать зрелые семена. Если они не успели созреть на грядке, их можно срезать и дозревать в помещении. Семена кунжута хорошо хранятся и могут быть использованы для приготовления различных продуктов, таких как тахини.

5. Мой опыт выращивания кунжута в контейнерах

Я решила выращивать кунжут в теплице в контейнерах. Это позволило мне начать посадку ранней весной и защитить растения от похолоданий, занося их в теплицу осенью. Для выращивания я выбрала два пятилитровых контейнера и два сорта кунжута — черный и белый.

Процесс посадки был достаточно простым: семена прорастали за неделю, и растения развивались быстро. Цветение кунжута началось в июле, а к сентябрю семена начали созревать. Несмотря на небольшое количество урожая, это был хороший опыт, и я с удовольствием использовала свой кунжут в кулинарии.

Уточнения

Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

