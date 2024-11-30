Как вырастить томаты на подоконнике — советы по выбору сорта и уходу

4:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание томатов на подоконнике — это отличная альтернатива для тех, кто не имеет возможности заниматься этим в открытом грунте или теплице. Даже зимой можно успешно выращивать эти полезные и вкусные плоды, если соблюдать несколько важных правил.

Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

Томат в горшке: тонкости выращивания и ухода

1. Сорт, сорт и еще раз сорт

Для выращивания томатов в горшке нужно выбрать правильный сорт. Высокорослые крупноплодные томаты не подходят для подоконников, так как они не смогут развить нужную корневую систему в ограниченном объеме горшка. Лучше всего подойдут карликовые детерминантные сорта, такие как «Балконное чудо», «Пиноккио», «Синичка» и другие. Эти сорта имеют компактные кусты, не требуют подвязок и подходят для небольших горшков.

2. Выбор горшка для томатов

Размер горшка зависит от высоты растения. Карликовые сорта высотой до 25 см можно выращивать в горшках объемом 1,5-2 литра. Для растений высотой 30 см подойдут горшки объемом от 3 литров, а для более высоких растений — от 5 литров. Если в одном горшке будет несколько растений, объем должен быть пропорционален их количеству. Лучше выбрать пластиковые горшки, так как они легче и проще в обслуживании.

3. Выращивание рассады томатов

Для получения хороших всходов, семена томатов перед посадкой нужно замочить в марганцовке, а затем в стимуляторе роста. Для ускорения появления всходов посевы накрывают пленкой и ставят в теплое место. Когда рассада проклюнется, её нужно снизить на 7 дней температуру до 10-12°C, чтобы она не вытягивалась. Пленку следует постепенно убирать, а в случае недостатка света организовать досвечивание.

4. Пересадка томатов в горшки

Как только у рассады появится 5-6 настоящих листочков, её можно пересаживать в постоянный горшок. Почва должна быть легкой и питательной, с хорошим дренажом. При посадке саженцы немного заглубляют и прищипывают центральный корень для стимулирования боковых побегов.

5. Место на подоконнике

Томаты любят солнечный свет, поэтому их нужно ставить в самое светлое место. На недостатке света растения будут вытягиваться и плохо плодоносить. Важно размещать горшки так, чтобы они не касались друг друга, обеспечивая максимальное количество света для каждого растения.

6. Уход за комнатными томатами

Полив. Поливать томаты нужно отстоянной водой комнатной температуры, чтобы избежать стресса. Избегайте переливов, так как это может вызвать перегрев корней или их загнивание в холодное время года.

Удобрение. Через 10-14 дней после пересадки можно начать подкормки комплексными удобрениями, но в половинной дозе. При посадке в более крупные горшки удобрения можно не использовать.

Опыление. Чтобы помочь томатам опылиться, можно встряхивать растения или использовать кисточку для переноса пыльцы. Важно следить за температурой: если она выше 28°C, необходимо снизить температуру или переместить растения в более прохладное место.

Обработки от болезней и вредителей. Вредителей, таких как тля или белокрылка, можно контролировать с помощью профилактических мер: обмывания растений водой и установки ловушек.

7. Уборка урожая

Если цель — получить урожай, то плоды нужно собирать по мере созревания, чтобы стимулировать растение на дальнейшее плодоношение. Для этого аккуратно срезают плоды или отламывают их, чтобы не повредить растения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

