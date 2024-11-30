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Как защитить растения в теплице от грызунов: проверенные способы

3:09
Садоводство

Тепличные грызуны, такие как мыши, крысы и полевки, могут стать настоящей проблемой для садоводов. В теплице они находят убежище, пищу и воду, что создаёт идеальные условия для их размножения. Эти грызуны могут значительно повредить растения и распространить заболевания, поэтому важно знать, как предотвратить их появление в теплице.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Какие неприятности могут принести грызуны в теплице

Грызуны наносят ущерб растениям, поедая семена, молодые всходы, корни, луковицы, плоды и побеги. Они также прогрызают пластиковые горшки, борта грядок и другие материалы, создавая туннели в почве. Кроме того, их фекалии и моча могут быть опасными для здоровья, загрязняя растения и распространяя болезни.

Что привлекает крыс и мышей в теплице

Основным источником притяжения для грызунов в теплице являются продукты питания. Плодовые растения, овощи, семена птиц для кормушек и компост привлекают их своим запахом. Также крысы любят источники воды, такие как протекающие трубы или ведра с водой, а груды мусора и кусты предоставляют им отличное укрытие.

Как защитить теплицу от грызунов

Устранение путей доступа. Проверьте теплицу на наличие щелей и заделайте их, чтобы грызуны не могли попасть внутрь. Для дополнительной защиты используйте мелкоячеистую сетку, закопанную в землю по периметру теплицы.

Использование ароматных средств. Замочите ватные шарики или диски в масле мяты перечной и разместите их в разных местах теплицы. Эти запахи отпугнут грызунов.

Санитария. Уберите растительность и мусор рядом с теплицей, скашивайте траву и обрезайте кусты. Это лишит грызунов укрытия и поможет предотвратить их появление.

Использование ловушек. Мышеловки и клеевые ловушки — эффективный способ борьбы с небольшой популяцией грызунов. Устанавливайте их вдоль основных путей передвижения грызунов.

Географическое размещение рассады. Разместите горшки с рассадой на металлических стеллажах, чтобы мыши не могли легко добраться до растений.

Другие способы защиты

Использование домашних животных. Собака или кошка на улице или в теплице может отпугнуть грызунов, снизив вероятность их появления

Токсичные приманки

Если ловушки не помогают, можно использовать токсичные приманки, но только в случае, если это безопасно для ваших растений и домашних животных. Не забывайте, что яд действует не мгновенно, и может занять несколько дней для достижения эффекта.

Ультразвуковые отпугиватели

Если вы не хотите использовать яды, установите ультразвуковые отпугиватели, которые издают звук, неприятный для грызунов, но не слышный человеку. Это может быть эффективным способом удержания мышей и крыс от вашей теплицы.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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