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11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей

3:29
Садоводство

Если вы хотите обогреть свою теплицу осенью, но не хотите использовать электрические обогреватели или просто ищете более экономичные варианты, то есть несколько способов добавить тепла в вашу теплицу без лишних затрат.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

11 способов обогреть теплицу без обогревателя

Обогрев с помощью солнечного света

Теплица предназначена для того, чтобы пропускать солнечный свет и удерживать выделяемое тепло. Днем солнечные лучи обеспечивают тепло, однако ночью температура падает, и это нужно учитывать. Важно утеплить боковые стены и заделать щели, чтобы минимизировать потерю тепла.

Изоляция стен теплицы

Использование пузырчатой пленки для изоляции стен поможет удержать тепло. Пленка прозрачная, поэтому она пропускает свет и сохраняет тепло. Также можно использовать тюки сена вдоль стен, чтобы защититься от холодных ветров.

Использование компостной кучи

Компост, разлагаясь, выделяет тепло. Разместите компостную кучу в теплице, и она будет способствовать повышению температуры внутри. Этот метод также позволяет использовать органические материалы, которые иначе могли бы быть выброшены.

Емкости с водой для обогрева

Вода — отличный накопитель тепла. Можно использовать емкости с водой, окрашенные в черный цвет и размещенные в местах с прямым солнечным светом. Также подойдут пластиковые бутылки с водой, которые можно расставить по теплице.

Кирпичи и камни

Простое размещение кирпичей или камней в теплице поможет сохранять тепло, поглощенное в течение дня, и медленно отдавать его ночью. Это не сильно повысит температуру, но поможет предотвратить заморозки.

Парниковый метод

Парниковый эффект создается, когда компост размещается под верхним слоем почвы. Это позволяет сохранять тепло в грунте, а теплый воздух подниматься вверх, поддерживая нужную температуру.

Использование мелких животных

Куры и кролики могут быть использованы для обогрева теплицы, так как они выделяют тепло тела и углекислый газ, необходимый для роста растений. Этот метод называется биоотоплением. Однако нужно организовать загоны для животных, чтобы они не повреждали растения.

Изолирование почвы

Чтобы почва не теряла накопленное тепло, можно использовать мульчу из соломы, сухих листьев или травы. Это поможет удержать тепло и повысить температуру в почве.

Укрытие растений

Для защиты растений от холода можно использовать белый нетканый материал, который пропускает солнечные лучи, но сохраняет тепло под ним. Также можно использовать пластиковые бутылки для укрытия отдельных растений.

Геотермальное отопление

Геотермальное отопление использует тепло, накопленное в земле. Трубы, расположенные под теплицей, нагреваются от почвы и передают тепло в теплицу. Этот метод требует значительных затрат на установку, но является очень эффективным.

Дровяное отопление

Если у вас есть доступ к древесине и достаточное пространство, можно установить дровяную печь. Это хороший способ обогрева теплицы, но нужно следить за тем, чтобы печь не погасла, и регулярно подкидывать дрова.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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