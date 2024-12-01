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Порадуйте себя сочным листовым салатом. Секреты его выращивания

1:13
Садоводство

Как вырастить салат из семян

Салат предпочитает для выращивания как яркое солнце, так и полутень. Главное — наличие солнечного света.

Листовой салат
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Листовой салат

Салат лучше всего растет в рыхлой, хорошо дренированной почве с регулярным поливом и достаточным количеством азота. Если вы выращиваете салат из семян, то сажать его нужно на глубину 1-1,5 см.

Почва должна быть влажной. Поливайте после посадки семян. Расстояние между саженцами должно быть около 10 см. Если на улице прохладно, грядки можно накрыть пленкой до появления всходов.

Подкормить салат можно древесной золой, в которой содержится большое количество азота.

Как правильно вырастить салат в домашних условиях

Также можно вырастить салат в домашних условиях. Для этого нужно замочить семена в теплой воде на сутки. Затем посадите их на расстоянии 10-15 см. Слегка засыпьте семена почвой, но не утрамбовывайте ее.

Всходы появятся в течение недели. Для того чтобы ускорить процесс, поверхность накрывают полиэтиленом.

Уточнения

Лату́к, или Сала́т, или устар. «Молокан» (лат. Lactūca) — род цветковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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