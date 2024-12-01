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Ваш сад станет неповторимым, если вы его украсите канной

1:09
Садоводство

Как правильно выращивать канну

Так как канна боится морозов, высаживайте растение в открытый грунт в теплую погоду. Опытные садоводы рекомендуют высаживать цветок в течение мая.
Перед этим внимательно осмотрите все клубни на наличие болезней. Канна предпочитает рыхлую, плодородную почву. Добавьте в почву песок и торф.

Канна
Фото: creativecommons.org by Rexness, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Канна

При посадке не стоит слишком углублять корневище, но и оставлять его на поверхности тоже не стоит. Канна предпочитает расти в теплом и хорошо освещенном месте. Выберите участок, защищенный от сквозняков.

Как правильно поливать канну в открытом грунте

Поливайте канну не менее 3 раз в неделю теплой водой. Все дело в том, что слишком холодная вода приводит к загниванию корней растения.

Если вы выращиваете цветок в горшке, поливайте его не чаще 6 раз в неделю, в зависимости от влажности почвы. При активном росте и быстром цветении растения нуждаются в усиленном питании. Поэтому выбирайте подкормку для цветов.

Уточнения

Канна (лат. Canna) — род растений семейства Канновые порядка Имбирецветные.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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