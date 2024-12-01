Ваш сад станет неповторимым, если вы его украсите канной

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать канну

Так как канна боится морозов, высаживайте растение в открытый грунт в теплую погоду. Опытные садоводы рекомендуют высаживать цветок в течение мая.

Перед этим внимательно осмотрите все клубни на наличие болезней. Канна предпочитает рыхлую, плодородную почву. Добавьте в почву песок и торф.

Фото: creativecommons.org by Rexness, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Канна

При посадке не стоит слишком углублять корневище, но и оставлять его на поверхности тоже не стоит. Канна предпочитает расти в теплом и хорошо освещенном месте. Выберите участок, защищенный от сквозняков.

Как правильно поливать канну в открытом грунте

Поливайте канну не менее 3 раз в неделю теплой водой. Все дело в том, что слишком холодная вода приводит к загниванию корней растения.

Если вы выращиваете цветок в горшке, поливайте его не чаще 6 раз в неделю, в зависимости от влажности почвы. При активном росте и быстром цветении растения нуждаются в усиленном питании. Поэтому выбирайте подкормку для цветов.

Уточнения

Канна (лат. Canna) — род растений семейства Канновые порядка Имбирецветные.



