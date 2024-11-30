Единственный проверенный способ разобраться с плющом раз и навсегда

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Английский плющ, популярный для украшения фасадов домов и заборов, может представлять серьезную угрозу для строений и садовых растений. Это растение способно разрушать конструкции и угнетать рост деревьев, обвивая их стволы и корни.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плющ

Избавиться от плюща нелегко, так как его листья защищены водонепроницаемым слоем, а корни устойчивы к гербицидам. Однако есть проверенный способ: нужно сначала срубить растение, затем через несколько недель, когда оно высохнет, аккуратно удалить все его части с опор и выкопать корень.

Этот метод гарантирует полное устранение плюща с участка.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).



Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.

