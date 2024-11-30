Единственный проверенный способ разобраться с плющом раз и навсегда

Английский плющ, популярный для украшения фасадов домов и заборов, может представлять серьезную угрозу для строений и садовых растений. Это растение способно разрушать конструкции и угнетать рост деревьев, обвивая их стволы и корни.
Избавиться от плюща нелегко, так как его листья защищены водонепроницаемым слоем, а корни устойчивы к гербицидам. Однако есть проверенный способ: нужно сначала срубить растение, затем через несколько недель, когда оно высохнет, аккуратно удалить все его части с опор и выкопать корень.
Этот метод гарантирует полное устранение плюща с участка.
Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).
Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.
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