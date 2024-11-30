Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать огурцы на одном месте два года подряд — распространённая ошибка, которая может привести к снижению урожайности.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы

Огурцы истощают почву, поглощая из неё необходимые для роста питательные вещества. Чтобы сохранить плодородие и добиться хорошего урожая, необходимо чередовать культуры: после огурцов, например, можно высаживать помидоры.

Особое внимание следует уделить выбору участка для посадки. Рекомендуется использовать ровные или слегка наклонённые грядки, так как на крутых склонах дожди могут навредить растениям. Если же участок наклонный, предпочтительнее высаживать огурцы на солнечной стороне, что поможет минимизировать риск переувлажнения. Избыток влаги может привести к загниванию корней и потере урожая.

Соблюдение этих простых правил поможет добиться стабильного и здорового роста огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

