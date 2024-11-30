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Как выбрать идеальное укрытие для горшечных растений зимой

1:48
Садоводство

Зимняя защита горшечных растений — важный аспект ухода, особенно в регионах с низкими температурами и сильными ветрами. При этом начинающие цветоводы часто недооценят этот момент. Чтобы растения пережили зиму без потерь, необходимо принять несколько мер.

Комнатные растения
Фото: commons.wikimedia.org by Valerie Everett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Комнатные растения

Если в регионе зима мягкая, достаточно просто перенести горшки в защищенное от ветра место и укрыть их одеялами или простынями. Это обеспечит необходимую защиту от кратковременных холодов. Однако, если зимние морозы ожидаются серьезными, нужно позаботиться о более прочной защите.

Глиняные и керамические горшки не стоит оставлять на улице без дополнительной изоляции. Их можно обмотать пузырчатой пленкой или использовать другие материалы для утепления. Также важно замульчировать землю в горшке слоем хотя бы 5 см, чтобы предотвратить замерзание корней.

Когда зима будет суровой, лучший вариант — перенести растения в теплое, защищенное место, например, в гараж или утепленную теплицу. Это обеспечит им необходимую температуру и защиту от мороза.

Если перенести растения невозможно, можно погрузить горшки в землю, обеспечив им защиту с помощью мульчи. Укрыв растения таким образом, важно регулярно контролировать влажность почвы, избегая как пересыхания, так и излишков воды, что может привести к загниванию.

Кроме того, можно сгруппировать горшки, поставив более мелкие внутрь круга, образованного большими вазонами. Укрыв эту группу растений слоем соломы или компоста, можно обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Главное — не забывать о регулярном поливе.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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